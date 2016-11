HIB GRAZ - HOLLABRUNN 22:27.

Trotz eines holprigen Starts holten die Hollabrunner einen 27:22-Sieg. „Graz hat sich gesteigert. Das haben wir auch in der ersten Hälfte gesehen“, sagt Trainer Raimund Auß. „Wir sind nicht so konzentriert ans Werk gegangen wie in anderen Spielen.“

Somit führte Graz zur Halbzeitpause mit 13:11. „In der zweiten Hälfte haben wir die Deckung umgestellt, damit konnten wir aufholen.“ Die Taktik, über die Flügelspieler Philipp Biber und Oliver Granninger zu Toren zu kommen, habe funktioniert. „Unsere Shooter waren die Flügelspieler. Die hatten beide eine gute Wurfausbeute“, so Auß.

Der Trainer findet Lob für das ganze Team: „Es war eine starke Mannschaftsleistung. Ich bin sehr zufrieden.“ Die Hollabrunner können auch mit dem Ergebnis des Trainerwechsels zufrieden sein, denn in vier Spielen, in denen Raimund Auß als Trainer fungierte, wurde nur eines verloren.

Für die Hollabrunner wartet nun eine kleine Pause. Während der UHC am kommenden Wochenende spielfrei ist, geht es am 12. November zu Hause im Cup gegen Bärnbach. Für UHC-Manager Gerhard Gedinger kommt die Pause gerade recht: „Wir können im Cup erstmals wieder auf Milan Ivanovic zurückgreifen, und da ist die Pause zum Auskurieren gut.“

HSG GRAZ - HOLLABRUNN 35:27.

Bereits am Nationalfeiertag mussten die Hollabrunner beim überlegenen Tabellenführer HSG Graz ran – und hielten über weite Strecken des Spiels gut mit. Vor allem im ersten Abschnitt boten die Weinviertler Paroli, lagen phasenweise voran und zur Pause nur knapp mit 14:15 zurück.

Ab Minute 46 riss der Faden aber komplett, zogen die Grazer binnen 2:38 Minuten von 23:21 auf 27:21 weg! Die Vorentscheidung war somit gefallen …