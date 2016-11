Zuletzt sorgte ein Vorstoß der Vertreter der HLA-Teams für Aufsehen: So soll die höchste Liga im österreichischen Männerhandball von derzeit zehn auf zwölf Teams aufgestockt werden. Anwendbar bereits für die kommende Saison 2017/18! Die Idee dahinter: Der aktuell praktizierte Modus der HLA mit der eher ungeliebten Zwischenrunde könnte so entfallen, nach einem Grunddurchgang würde es anschließend ein Oberes- und Unteres Play-off mit je sechs Teams geben.

Nicht nur die Spitzenvereine der HLA sprachen sich dafür aus, sondern auch die Nachzügler, die so eher die Klasse halten würden. Fakt ist aber, dass in den bisherigen Statuten geregelt ist, dass es einen Absteiger geben muss. Heißt: Muss ein Team aus der HLA fix runter, steigen gleich drei Bundesligisten auf! Das wären die Finalisten des heurigen Bundesliga-Modus sowie ein zu ermittelnder Dritter! Kommt es so, wären Hollabrunns Chancen für die höchste Liga so groß wie noch nie.

UHC-Manager Gerhard Gedinger gibt sich noch bedeckt, will sich an Spekulationen nicht beteiligen. „Erst, wenn alles fix ist, werden wir uns darüber den Kopf zerbrechen, ob wir das anstreben.“ Alleine sei das für den Verein nicht zu stemmen, in der HLA seien mit Mehrkosten von 200.000 Euro zu rechnen.

Fix ist inzwischen, dass sich die HLA- und Bundesliga-Vereine Mitte Dezember mit dem Österreichischen Handballverband bezüglich des künftigen Liga-Formats treffen werden.