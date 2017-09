HOLLABRUNN - TROFAIACH 31:26.

Der Haussegen hing nach der bitteren Niederlage in Wien gegen die Fivers etwas schief. Es wurde viel Kritik geäußert, die sich die Hollabrunner Herren im darauffolgenden Spiel gegen Trofaiach zu Herzen nahmen.

Auch, weil Trainer Raimund Auß vor allem mit Kapitän Oliver Graninger und Spielmacher Anze Kljajic ein klärendes Gespräch führte, wie UHC-Manager Gerhard Gedinger erzählt: „Es wurde einiges an- bzw. ausgesprochen. Das war wichtig, denn so konnten die drei ihre Sicht der Dinge darlegen und man konnte an einer gemeinsamen Lösung arbeiten.“

Und diese Lösung scheint gefruchtet zu haben. Denn die Hollabrunner präsentierten sich gegen Trofaiach, ähnlich wie beim Auftaktspiel gegen Bärnbach/Köflach, sehr kompakt und vor allem in der Offensive stark. Dies spiegelt sich vor allem in den zehn Treffern von Graninger wider.

„Es ist in jeder Partie so, dass Dinge besser und andere wieder schlechter funktionieren.“Gerhard Gedinger, Manager des UHC Hollabrunn

„Unterm Strich ist es egal, wer die Tore von welcher Position macht. Wichtig war, dass wir sie gemacht haben“, meint Gedinger und muss allerdings dabei auch etwas kritisieren: „Wir haben uns dafür in der Defensive nicht ganz so verhalten, wie wir das hätten tun können. Da waren oft ein paar Tore dabei, wo Torhüter Thomas Spörk unglücklich aussah, weil die Abstimmung mit der Defensive nicht gepasst hatte.“

Das klingt danach, als ob als nächstes Thema die Defensive auf dem Programm stünde? „Das kann man so sagen, ja. Die Offensive funktioniert wieder besser, jetzt können wir uns auf den nächsten Punkt konzentrieren. Aber es ist schon immer so, dass in jeder Partie irgendetwas besser und schlechter funktioniert“, so der UHC-Manager.

Gegen Trofaiach funktionierte jedenfalls zumindest die Anfangsoffensive. Im zweiten Spielabschnitt verabsäumten es die Hollabrunner, davonzuziehen. Wohl eben auch, weil man einige unnötige Gegentore kassierte.

Nun wartet auf den UHC ein Auswärtsdoppel. Zunächst geht es für die Auß-Truppe in die Landeshauptstadt. Der Gegner dort: die Falken St. Pölten. Ein Kontrahent der in den ersten drei Runden nur einen Sieg und zwei Niederlagen zu Buche stehen hat. Doch Gedinger warnt davor, den Gegner zu unterschätzen: „Gerade Teams, bei denen es nicht so gut läuft, sind oft die gefährlichsten. St. Pölten dürfen wir sicher nicht unterschätzen, denn sie sind wohl bisher unter Wert geschlagen worden.“

Im Testspiel vor der Saison trennten sich die beiden Teams mit einem Remis. Darum glaubt Gedinger auch: „Dass wir dort sicher nicht als Favorit hinkommen. Die Partie wird ein offener Schlagabtausch, wo wir alles in die Waagschale werfen müssen, um am Ende als Sieger vom Feld zu gehen.“