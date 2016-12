Im Landhaus in St. Pölten fand die feierliche Ehrung der NÖ Seniorensportlerinnen und -sportler 2016 statt. Die Trophäen wurden von Landesrätin Barbara Schwarz, NÖ-Senioren-Landespräsident Herbert Nowohradsky und Johannes Bauer, Landesvorsitzender des NÖ Pensionistenverbandes, überreicht.

Mit dabei auch die 91-jährige Hollabrunnerin Margit Schieder, die derzeit für den TTV Sierndorf spielt. Sie ist die älteste Tischtennisspielerin, die je an Seniorenmeisterschaften teilgenommen hat. Ihre Leistung geht aber viel weiter zurück: Schieder gründete 1946 den Tischtennisverein Hollabrunn, war seither als Funktionärin und Spielerin aktiv. Die Auszeichnung nahm die rüstige Seniorin freudestrahlend entgegen, die „Aufregung“ ging aber noch weiter. So schaute unter anderem der ORF mit einem Kamerateam beim Tischtennis-Training in Sierndorf vorbei, um die Sportlerin ins beste Fernseh-Licht zu rücken.

„Sport und Bewegung sind wichtige Bestandteile zur Erhaltung der Lebensqualität. Geistig und körperlich beweglich zu bleiben, erhöhen die Lebensfreude und den Aktionsradius auch im höheren Alter sehr. Mit Vorbildern aus der eigenen Generation sollen ältere Menschen zu sportlicher Betätigung motiviert werden“, bekräftigte Landesrätin Schwarz in ihrer Rede. Für all das steht auch Margit Schieder.