Eine am Ende doch deutliche Abfuhr setzte es für die Hollabrunner in Kärnten. Damit stehen auch die Chancen, nach dem Grunddurchgang doch noch auf Platz drei zu stehen, eher gering. Nicht nur, dass Bärnbach/Köflach in der letzten Runde gegen Bad Vöslau verlieren müsste, Hollabrunn müsste der HSG Graz – bisher 17 Siege aus 17 Spielen! – die erste Niederlage zufügen. Fürs Play-off wär’s ohnehin egal, jetzt gilt es, nach der Punktehalbierung noch einen kleinen Polster auf den Fünften – Tirol oder Trofaiach – mitzunehmen.

In Kärnten lief es gleich zu Beginn unrund. Goalie Mario Dubovecak musste aufgrund einer Erkrankung schon im Vorfeld passen, dazu verletzte sich Spielmacher Anze Kljajic relativ früh an der Wade. Der genaue Verletzungsgrad des Slowenen stand zu Redak tionsschluss noch nicht fest. Für das Graz-Spiel ist Kljajic aber wohl kein Thema.

Zu Beginn wogte das Geschehen noch ausgeglichen hin und her – nach der 5:4-Führung der Hollabrunner gingen aber wieder die Gastgeber in Führung, sollten diese bis zum Ende nicht mehr hergeben. Nach einem 14:11 zur Pause kontrollierten sie auch im zweiten Abschnitt das Geschehen. Nach 38 Minuten mussten die Hollabrunner den nächsten Ausfall hinnehmen, sah Sebastian Zahlbruckner die rote Karte.

Zwar verkürzte Philipp Biber sechs Minuten vor dem Ende auf 24:26, ein kleiner Zwischenspurt der Kärntner brachte die Gäste aber wieder außer Tritt. Nach dem abschließenden Heimspiel am Samstag fokussiert sich der UHC bereits auf das Play-off. Dieses startet am 11. Februar mit dem NÖ-Derby, wenn Hollabrunn in St. Pölten ran muss. Bereits erhältlich ist die Meisterplay-Off-Karte. Zum Vorzugspreis von 25 Euro können sämtliche Play-off-Partien gesehen werden.