NÖN: Sie haben nach sechs Runden und vier Niederlagen den Trainerjob beim UHC Hollabrunn übernommen. Ihre Bilanz ist mit drei Siegen aus vier Spielen klar positiv. Der Schluss daraus: Sie haben das Team wieder auf Vordermann gebracht?

Raimund Auß: Wir sind auf jeden Fall wieder auf Kurs, mischen voll um das Obere Play-off mit. Dort gehören wir auch hin – das ist unser großes Ziel!

Was machen Sie anders als Ihr Vorgänger Martin Krizan?

Krizan hat auf jeden Fall Kompetenz. Nur konnte er mit den Routiniers nicht umgehen. Seine Art ist eher im Nachwuchshandball als bei erwachsenen Männern aufgehoben. Die Routiniers müssen mit eingebunden werden.

„ Wir teilen uns die Arbeit auf “

Sie haben gemeinsam mit Kapitän Andreas Czech übernommen. Eine gute Lösung?

Andi kennt die Mechanismen beim Verein, ist seit zehn Jahren hier. Wir teilen uns die Arbeit auf. Für das Coaching und Training bin ich verantwortlich, Andi macht die Videoanalysen, arbeitet an der Taktik in der Defensive. Nur mit einem Spielertrainer alleine würde es auch nicht gehen. Am Spielfeld sieht man Szenen oft anders als von außerhalb.

Die Lösung Auß/Czech könnte eine längerfristige sein?

So stellen wir uns das vor. Gut möglich, dass Andi nach dieser Saison seine Karriere beendet und dann die U20 übernimmt, um erstmals alleiniger Cheftrainer zu sein.

Sie haben derzeit eine Doppelbelastung, coachen auch die Frauen. Eine Dauerlösung?

Nein. Im neuen Jahr wird es hier etwas Neues geben. Daran wird aber gerade noch gearbeitet.

Sie haben jahrelang im Nachwuchs gearbeitet, haben das „Projekt 2020“ laufen, engagieren sich im Schulhandball. Nur: Bei den Erwachsenen wird‘s nur mit den Jungen allein auch nicht gehen …

Das ist klar – hier kommt‘s auf die richtige Mischung an. In den ersten Spielen war der Druck enorm, da kamen die jungen Spieler auch weniger zum Einsatz. Im Cup am Samstag wird das wieder anders sein.