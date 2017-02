„Bei der Generalversammlung nach dem Vienna Open wurde abgestimmt, wer die Staatsmeisterschaften austragen soll. Die Wahl ist auf uns gefallen“, freut sich Patrick Pichler, Leiter des Budocenters Weinviertel.

Nachdem die Hollabrunner das Austrian Open hervorragend organisiert hatten (die NÖN berichtete), hat das Budocenter heuer die Ehre, Staatsmeisterschaften und Cup-Finale in Einem austragen zu können.

„Da die Organisation solcher Großveranstaltungen oft mit einem großen Zeit- und Geldaufwand verbunden ist, schrecken viele davor zurück“, so Pichler. „Wir haben schon viele Erfahrungen mit der Organisation solcher Events gemacht, daher haben wir schon eine gewisse Routine und tragen beides in einem aus.“ Das Turnier soll am 25. November 2017 im Sportzentrum Stockerau stattfinden. „Wir haben schon die Bestätigung vom Sportzentrum erhalten“, erzählt der Budocenter-Leiter.

Chance auf Gold für heimische Sportler

Für die Organisatoren sei noch einiges zu erledigen. „Wir müssen prüfen, wie viele Matten und Platz wir zur Verfügung haben und wie wir die Raumteilung machen wollen“, erzählt Pichler. „Wir werden auch Kampfrichter organisieren und für die Verpflegung der Sportler sorgen.“ Alles in allem sei der Aufwand für die Staatsmeisterschaften aber geringer als für das Cupfinale im vergangenen Jahr.

„Das Austrian Open ging über zwei Tage, weshalb wir uns auch um die Unterkünfte für die Sportler, Shuttlebusse zur Halle und eine Abendgala mit Show und Essen kümmern mussten“, erklärt der Kampfschulleiter. „Das haben wir bei den Staatsmeisterschaften alles nicht. Es werden nur mehr Leute kommen. Daher benötigen wir eine größere Halle und mehr Personal.“ Die Wahl fiel aber nicht nur wegen der Hallengröße auf Stockerau, sondern auch weil die Sporthalle in Hollabrunn am 25. November wegen des Nightlife Clubbings belegt ist.

Egal wo die Staatsmeisterschaften ausgetragen werden, die Hollabrunner hoffen auf viele Medaillen. Ein Favorit beim Kampf um den Titel ist Zoe Pikner. Wie viele heimische Kämpfer teilnehmen werden, kann noch nicht gesagt werden. „Wir hoffen auf viele Platzierungen und eine gute Organisation “, so Pichler.