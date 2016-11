Der Judoclub Hollabrunn musste einige Hürden überwinden, doch jetzt ist es so weit: Die Outdoor-Trainingsanlage steht. Die Kämpfer trainierten zum ersten Mal vor Ort.

Es ist frisch an dem schönen Herbsttag. Die Kampfsportler wärmen sich auf den Matten der neuen Outdoor-Anlage auf. Zum ersten Mal. Denn vergangenen Sonntag fand das erste Training auf der neuen Anlage des Judoclubs Hollabrunn statt.

„Wir haben noch auf die Benützungsgenehmigung gewartet, aber jetzt kann es mit dem Training losgehen“, freut sich Judoclub-Hollabrunn Leiter Janez Erat. Acht Monate hat es bis zur fertigen Anlage gedauert. „Im März haben wir die Baubewilligung bekommen, und im Juni fingen die Bauarbeiten an. Im Oktober war die Anlage dann fertig“, erzählt Trainer Erat.

Mitgliedschaft für Outdoor-Anlage angedacht

Ein bis zweimal in der Woche soll für alle, die Zeit und Lust haben, das Outdoor-Training auch im Herbst stattfinden. Vor allem das Krafttraining mit den Gewichten soll den Vereinsmitgliedern vermittelt werden.

Aber auch für das Frühjahr und den Sommer hat der Judoclub-Leiter große Pläne. „Im Frühjahr wollen wir die offizielle Eröffnung feiern und auch Vertreter aus der Gemeinde einladen“, so Erat. Zusätzlich soll es für alle, die sich für Kampfsport interessieren, Selbstverteidigungs-, Kraftsport- und Judokurse auf der neuen Outdoor-Anlage geben. Und auch ein Kinder-Trainingslager ist im Sommer geplant.

„Es sind viele Leute interessiert. Vorrangig sollen unsere Mitglieder auf der Anlage die Möglichkeit zum Training haben. Aber wir möchten auch eine Mitgliedschaft für Personen anbieten, die nur auf der Outdoor-Anlage trainieren wollen.“

Bis dahin möchte der Judoclub noch einiges auf der Anlage ergänzen. „Die Erde rund um den Bau ist natürlich noch aufgewühlt. Das wollen wir begradigen und noch einen Boxring vor dem überdachten Bereich errichten“, erzählt Janez Erat,. „Außerdem wollen wir noch einige Gewichte kaufen und vielleicht noch eine Klimmzug-Stange montieren.“

Im Laufe der Zeit wird man feststellen, was noch gebraucht wird, meint der Kampfsporttrainer weiter. Die Sportler freuen sich jedoch schon jetzt über die Outdoor-Anlage. „Sie wird von allen Schülern gut angenommen, und alle haben den Bau unterstützt. Vor allem die Jugendlichen finden es toll, weil sie Kampf- und Kraftsporttraining in einem haben“, so Erat.