Die Gemeinde kündigte die am 5. Juli 2016 geschlossenen Vereinbarung mit dem ATSV Hollabrunn/FK Blau-Weiß Hollabrunn, in der es nicht zuletzt um die Nutzung des Stadions in der Aumühlgasse geht, mit sofortiger Wirkung!

In einem Anwaltsschreiben wird klargestellt, dass die Stadtgemeinde zuletzt bemüht gewesen sei, eine für sämtliche Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden, welche jedoch an der mangelnden Gesprächsbereitschaft auf Seiten des ATSV gescheitert sei. Dieser habe die getroffene Vereinbarung in einer Art und Weise ausgelegt, die nicht zumutbar sei und so sei die Gemeinde verpflichtet, weitere Schritte einzuleiten.

Hintergrund ist auch, dass die Gemeinde festgestellt hat, dass die Wassernutzung am Waldsportplatz nicht der seinerzeitigen Vereinbarung entsprochen habe und es habe sich der Verdacht ergeben, dass die Gemeinde in nicht unbeträchtlichem Ausmaß an ihrem Vermögen geschädigt wurde.

„Wir sind verzweifelt, das Schreiben trifft uns aus dem Nichts“ ATSV-Vorstand

Dem Verein wurde jedoch bis 3. Mai eine Frist für eine schriftliche Stellungnahme gelegt.

„Wir sind verzweifelt, das Schreiben trifft uns aus dem Nichts“, verlautbart der ATSV-Vorstand (Obmann ist Reinhard Köck) in einer ersten schriftlichen Reaktion. Alles sei super gelaufen, immerhin sei nach monatelangen Verhandlungen eine Lösung für die nächsten 20 Jahre gefunden worden. Auch die angespannte Kantinensituation in der Sporthalle sei gelöst worden.

Doch auf die Gründe für den Schritt wolle die Gemeinde vorerst nicht weiter eingehen, so der ATSV-Vorstand. Die Auflösung des Vertrages stelle den Verein mit Kampf- und Damenmannschaft sowie sechs Jugendmannschaften – „und damit vor allem auch über 100 Kinder und deren Eltern“ – vor ein „aus heutiger Sicht unlösbares Problem“.

Man sei gezwungen, dem NÖ-Fußballverband Meldung zu erstatten, dass die Vereinsspiele in Hollabrunn nicht gesichert seien. Die Jugend stehe quasi auf der Straße. „Wir werden versuchen, wenigstens für die Kinder eine Lösung zu finden, bis die Causa geklärt ist“, heißt es im ATSV-Schreiben.

Vertrauensverhältnis gestört

Die NÖN fragte bei Sportstadtrat Kornelius Schneider nach, wie es zu diesem Paukenschlag kommen konnte – und dieser spricht von einem massiv gestörten Vertrauensverhältnis zwischen Gemeinde und ATSV. Da gehe es einerseits eben darum, dass die Gemeinde wissentlich geschädigt worden sei, wie Untersuchungen am Waldsportplatz ergeben hätten – und diesbezüglich behalte man sich auch rechtliche Schritte vor. „Wenn wir gewusst hätten, was damals passiert ist, hätten wir den Pachtvertrag lange kündigen können.“

Andererseits gebe es untragbare verbale Äußerungen gegenüber Akteuren des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) Horn/Hollabrunn, das der ATSV nicht im Stadion akzeptieren will. Für die laufende Saison wurde eine Lösung gefunden, die NLZ-Teams spielen auf einem Nebenplatz. Langfristig will Schneider diese Situation und die persönlichen Befindlichkeiten aber nicht akzeptieren.

Hier werde bewusst das Stadion blockiert. Sollte Horn einen Akademie-Status bekommen, wäre das Stadion als Basis jedoch zwingend notwendig. Und man dürfe nicht vergessen, dass das Sportinternat mit seinen Kickern eine wesentliche Einnahmequelle für die Gemeinde und den Erhalt des Studentenheims sei. Das dürfe nicht „wegen irgendwelchen Blödheiten“ aufs Spiel gesetzt werden, so Schneider.

„Keiner will den Hollabrunner Fußball vernichten“ Kornelius Schneider

Dass die ATSV-Mannschaften durch die Vertragskündigung nun auf der Straße stehen, sei nicht korrekt. Schließlich sei der Pachtvertrag am Waldsportplatz nach Stand der Dinge noch bis 31. Dezember 2017 aufrecht. „Keiner will den Hollabrunner Fußball vernichten“, betont Schneider. Aber es müsse den handelnden Personen wieder einmal klargemacht werden: „Was wir in Besitz nehmen, ist nicht unser Eigentum.“

Vorerst will er freilich abwarten, ob bis 3. Mai eine schriftliche Stellungnahme des ATSV erfolgt.