Mit der Teilnahme von 29 Volksschulen aus den Bezirken Hollabrunn, Horn, Korneuburg und Tulln ist die „Laufinitiative 2020“ die größte Laufinitiative in NÖ für Kinder von sechs bis zehn Jahren. Mit einer eindrucksvollen Kick-off-Veranstaltung wurde die Initiative des heurigen Jahres am Freitagabend in der Sporthalle Ruppersthal präsentiert.

Initiator Fritz Genger stellte Details zu den acht Laufveranstaltungen sowie zum Finallauf in Ruppersthal vor (siehe Infobox). Landtagsabgeordneter Walter Naderer – selbst Lauftrainer – wies auf die Wichtigkeit von Laufveranstaltungen für Kinder hin. „Bei den jüngsten Laufveranstaltungen hat sich die Anzahl der Teilnehmenden fast vervierfacht.“

Und Naderer präsentierte den versammelten Vertretern der Schulen etwa auch Top-Läufer Christoph Laister vom ULC Horn, der nicht nur rund 150 Kilometer pro Woche läuft, sondern dank seiner zahlreichen Erfolge ein Vorbild für die laufbegeisterte Jugend ist.

Markus Gschwentner vom LURS Maissau stellte die beiden Trainer Roland Bogner und Martin Wittmann vor. Sie werden die Volksschüler während der nun gestarteten Laufvorbereitungen betreuen. Von Gerhard Angerer vom Landesschulrat für NÖ wird die Initiative für Volksschüler besonders unterstützt und als schulspezifische Veranstaltung im Schulsportkalender geführt. Bei der „Laufinitiative 2020“ stehen nicht nur die einzelnen Kids im Mittelpunkt, es werden auch die aktivsten Volksschulen geehrt.