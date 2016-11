Die neue Zeitnehmung beim 4Kellergassenlauf führte bei der Siegerehrung zu Verwirrungen. Petra Schauder und Johann Födinger wären, laut Einlaufliste, die ersten Walker im Ziel und somit die Gewinner des 4Kellergassenlaufes gewesen. Durch die geänderte Zeitnehmung, bei der die Durchschnittszeit herangezogen wird, gewannen Herbert Seidl und Ingrid Hofstetter.

Dabei wollte das Organisations-Team die Wertung fairer machen. Die Zeitnehmer von „Fitlike“ empfahl, dass der Durchschnittswert zur Bewertung bei den Walkern genommen wird. Der Grund: Viele Walker würden kurzzeitig zu Laufen beginnen.

„Einige Walker meinten, sie fänden die Wertung nicht sportlich“

„Ich habe schon von anderen Läufen gehört, dass Streckenposten die Walker beim Laufen erwischt hätten“, so Eva Tröthann vom Organisations-Team. „Beim 4Kellergassenlauf ist das zwar noch nicht passiert, aber die neue Zeitnehmung wurde uns von Fitlike empfohlen. Wir dachten, das wäre fairer.“

Doch nach der Siegerehrung fragten sich einige Walker, wie es zu der Platzierung gekommen war. „Nach dem 4Kellergassenlauf sind einige Walker zu uns gekommen und sagten, sie fänden die Wertung nicht sportlich“, erzählt Tröthann. „Sie meinten, es gibt auch Walker, die vernünftig gehen und durch diese Wertung jetzt nicht zu ihrer Platzierung kommen.“

Das Organisations-Team nahm sich der Sache an und verschickte nachträglich an jene, die den ersten Platz belegt hätten, die Kellerkatzen-Trophäe. Für die zweiten und dritten Plätze gab es die Silber- und Bronze-Medaille. „Wir haben das verstanden und eine gemeinsame Lösung gefunden. Die Walker haben sich über ihre Preise auch im Nachhinein gefreut“, so Tröthann.

Aufgrund dieses Vorfalls soll beim nächsten 4Kellergassenlauf wieder die alte Wertung gelten. Die Walker, die heuer nachträglich geehrt wurden, sollen auch nächstes Jahr wieder teilnehmen wollen. „Von einer Walkerin weiß ich es ganz sicher, dass sie wieder dabei sein wird“, freut sich Eva Tröthann, dass eine gute Lösung für alle gefunden wurde. Trotzdem ermahnt die Organisatorin: „Wir können nicht kontrollieren, ob jemand läuft. Daher liegt es an den Walkern, fair zu sein.“ Eine Cup-Gesamtwertung gibt es daher für Walker nicht.