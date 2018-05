Knapp 600 Ausdauersportler waren am Start .

Knapp 600 Ausdauersportler waren beim Maissauer Sporttag am vergangenen Wochenende am Start. Egal ob der 2/4-Duathlon, die österreichischen Jugend- und Juniorenmeisterschaften oder der Stadtlauf – Alt und Jung rührten die Werbetrommel für den Lauf- und Radsport in der Amethyststadt.