Die letzten beiden Rennen in Greinbach (Steiermark) und Melk (NÖ) waren für die Hollabrunnerin Birgit Kuttner im Kampf um den österreichischen Rallycross-Meistertitel vorentscheidend. Ihre direkten Mitstreiter in der Klasse „STC-1600 ccm“ lagen dabei immer knapp vor der Honda-Pilotin.

In der Zonenmeisterschaft ist noch was drin

Das Rennen im PS Racing Center Greinbach zählte neben der ÖM und Zonenwertung auch zur ungarischen Meisterschaft, dadurch waren ebenfalls einige sehr starke Piloten aus Ungarn am Start. Die 32-jährige Weinviertlerin hielt trotz der starken Konkurrenz aus dem In- und Ausland in den Vorläufen brav mit und qualifizierte sich mit Platz vier fürs Semifinale. Dort kam sie mit Platz zwei locker ins Finale, wo ein taktischer Fehler nur Platz fünf brachte.

Bei dauerhaft strömendem Regen am Wachauring hatte die Racerin auch mit der Bodenhaftung schwer zu kämpfen. Kuttner qualifizierte sich trotzdem spielend fürs Semifinale, wo sie Zweite wurde. Im Finale erzielte die Hollabrunnerin aber wieder „nur“ Platz drei, hinter Thomas Mühlbacher und Patrick Riedl. Dadurch ist vor dem letzen Rennen in Fuglau für sie der Rallycross-ÖM-Titel in der Klasse „STC-1600 ccm“ nicht mehr möglich, der Vize-Meistertitel ist jedoch theoretisch noch greifbar.

Aber in der europäischen Zonenmeisterschaft (CEZ) liegt die schnelle Hollabrunnerin derzeit auf Platz zwei, nur sechs Punkte hinter den Führenden in ihrer Klasse. Da dort noch zwei Rennen ausständig sind, „liegt der Titel für mich im Bereich des Möglichen“, fiebert Kuttner diesen Bewerben bereits entgegen. „Das wäre ein Traum, wenn ich dort den Gesamtsieg holen könnte.“