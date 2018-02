Nach einer längeren Pause melden sich die Segler Daniel Mulley und Barbara Nemec zurück.

Im Interview erzählt Mulley über ihre ambitionierten Pläne für 2018.

NÖN: Was gibt’s Neues bei Ihnen?

Daniel Mulley: Wir haben wich tige Schritte unternommen, um uns bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris, unser Traumziel, zu finanzieren. Das hat viel Zeit in Anspruch genommen.

Können Sie vom Segeln leben?

Daniel Mulley | NOEN

Wir leben dafür, nicht davon. Es ist sozusagen unsere große Chance und unser Traum, dass wir es schaffen. Wir haben unsere Zelte in Österreich abgebrochen und alles auf ein mobiles Leben ausgelegt. Wir leben quasi in unserem Wohnwagen. Dadurch, dass wir beständig an den Orten sind, haben wir außer dem Essen, Auto und Boot nicht viele Ausgaben.

Was haben Sie in nächster Zeit geplant?

Wir wollen den Winter in Palamos in Spanien verbringen und trainieren. Wir waren auch schon am Weg dorthin, aber in Mailand hat unser Auto den Geist aufgegeben. Jetzt wollen wir trainieren, bevor wir unser neues Boot bekommen. Es ist ein Nacra 17, ein Katamaran mit zwei Rümpfen. Es hat weniger Widerstand im Wasser und ist daher schneller. Momentan kommen wir auf 40 bis 50 km/h. Mit dem neuen Boot können wir bis zu 60 km/h erreichen.

Welche Wettkämpfe sind für 2018 geplant?

Wir wollen in Frankreich mit dem neuen Boot eine kleine Testregatta fahren. Das ist der Eurocup vom 28. bis 30. April. Als erste Regatta in unserer Klasse steht dann die Kieler Woche Ende Juni an. Das Highlight für 2018 wird die WM in Dänemark sein. Wirklich los geht es für uns aber erst 2019.

Was ist dann Ihr Ziel?

Unser Ziel ist es, in den österreichischen Kader aufgenommen zu werden. Den größten Schritt haben wir mittlerweile gemacht und unser Leben ganz aufs Segeln ausgerichtet. In Spanien heißt es Kraft-, Aus dauer- und Segeltraining und gutes Essen.