Einen starken Saisonstart legte der Jagd- und Sportschützenclub Hollabrunn hin. Im Rahmen der niederösterreichischen Landesmeisterschaften im ASF Skeet zeigten sich die Schützen aus der Bezirkshauptstadt wie schon im Vorjahr treffsicher. Sechs Schützen des JSC holten insgesamt acht Medaillen nach Hause.

Am dramatischsten verlief der Kampf um Mannschaftsbronze: Nach erster Auswertung war die Melker Mannschaft vor Hollabrunn II Dritter, mit einer (!) Scheibe Vorsprung. So wurde auch die Siegerehrung vorgenommen. Nach erfolgreicher Reklamation eines Ergebnisses waren dann die Hollabrunner eine Scheibe vor Melk. Diese mussten ihre Medaillen schließlich an Susanne Lehensteiner, Anton Steurer und Florian Schneider abgeben. Auch im Einzel gab es einen wahren Medaillenregen.

Vom Krankenbett auf das Siegerpodium

Lehensteiner aus Tulln wurde NÖ-Meisterin in der Damenklasse und der Hollabrunner Herwig Schneider siegte mit großem Vorsprung in der Seniorenklasse. „Ich habe mich schon in der Vorbereitung gut gefühlt und meine Leistung am Schießstand abrufen können“, freute sich der JSC-Obmann. Bei den Junioren gab es Silber für den 14-jährigen Benjamin und Bronze für Florian Schneider (17) hinter dem Leobersdorfer Mario Gosch. Besonders die Leistung des 17-Jährigen war aller Ehren wert.

Nur knapp drei Wochen nach seiner Knie-Operation zeigte der frisch gebackene NÖN-Bezirkssportler des Jahres, dass er zu den Top-Talenten des Landes im Schützensport zählt. Die NÖLandesmeisterin von 2017, Petra Schneider, und der Maissauer Anton Steurer konnten jeweils die Bronzemedaille erringen. Die Mannschaft Hollabrunn I mit Herwig, Benjamin und Petra Schneider gewann schließlich noch Silber in der Team wertung.