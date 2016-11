Mit der Kürzung der Profiligen fallen in Zukunft rund 200 Jobs als Fußballer weg. Wenn man bedenkt, dass nur zwei Prozent der österreichischen Fußballer für die Zukunft ausgesorgt haben, ist die neue Kooperation zwischen der HTL Hollabrunn und dem Nachwuchsleistungszentrum des SV Horn noch wichtiger.

Zwei Turnstunden pro Woche mehr

Ab dem Schuljahr 2017/2018 bietet die HTL eine neue Fachschule in den Bereichen Elektrotechnik und Maschinenbau mit Sportschwerpunkt an. Das heißt konkret: zwei Turnstunden pro Woche mehr. „Für uns ist das ein Meilenstein unserer bisherigen dreijährigen Arbeit, weil wir so den guten Namen samt Ausbildung der HTL in Hollabrunn mit dem Leistungssport verbinden können“, erklärt NLZ-Leiter Patrik Schuch.

Bisher gab es die Möglichkeit für HTL-Schüler sowie auch für Schüler der HAK, HLW und der Gymnasien in Hollabrunn, während des normalen Schulalltags ihre sportlichen Leistungen im Rahmen der NLZ-Trainings zu verbessern. „Aber gerade die HTL ist eine sehr anspruchsvolle Schule und braucht viel Zeit. Da waren für Trainings oft nicht die Ressourcen übrig“, so Schuch.

Mit der Fachschule soll das nun anders werden. Zwar haben die Schuler hier am Ende der Schulzeit keine Matura, können diese, mit einem entsprechenden Kolleg, in einem Jahr nachmachen. „Damit bieten wir den jungen Talenten die Möglichkeit, eine wichtige schulische Ausbildung zu haben, falls es mit dem Profifußball nicht klappen sollte“, so Schuch.

Schuch: „Man weiß nicht, was passiert“

Ein ähnliches Projekt sah Hollabrunn bereits mit der Stronach-Akademie. Den Anspruch, die Ausbildung auf die Stufe zu heben, wo sie damals war, hat man mit der neuen Kooperation noch nicht, so Schuch: „Ein David Alaba ist ein Jahrhundertspieler. Klar ist aber, dass wir mit der neuen Kooperation den Schülern die Möglichkeit bieten, ihren Traum vom Profifußball zu leben und trotzdem eine fundierte und für den Arbeitsmarkt interessante Ausbildung zu bekommen.“

Denn für den dreifachen Vater ist eines klar: „Man weiß nie, was im Profifußball passiert. Verletzungen oder einfach das nötige Glück können den Traum vom Fußballerleben schnell beenden. Und so steht man nach der Zeit im NLZ wenigstens mit einer guten Schulbildung da.“

Auch HTL-Direktor Wolfgang Bodei freut sich sehr über die erweiterte Zusammenarbeit mit dem NLZ Horn-Hollabrunn: „Es ist eine neue Möglichkeit, talentierte Sportler in den Bezirk zu holen und ihnen zugleich eine gute Ausbildung zukommen zu lassen. Vorerst ist es ein Versuch, und wir müssen erst sehen, wie diese neue Variante angenommen wird.“

Interessierte haben bereits am kommenden Wochenende die Chance, beim Tag der offenen Tür in der HTL mehr über die neue Ausbildung zu erfahren.