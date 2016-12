Seit nunmehr zwei Wochen sind die beiden Segler Daniel Mulley und Barbara Nemec nun im australischen Melbourne. Bei perfekten Trainingsbedingungen vor Ort dürfen die beiden Segler ihre Künste auf dem Pazifik unter Beweis stellen.

Dass die Arbeit auf einem Segelboot nicht immer ganz ungefährlich ist, haben die beiden Sportler bereits an den ersten Trainingstagen festgestellt, wie Barbara Nemec berichtet: „Mit solchen Wellen wie in Melbourne konnten wir bisher noch nicht trainieren. Das war schon einmal spannend. Wenn man bei 20 Knoten, also circa 37 km/h, auf dem Meer unterwegs ist, sind schon die kleinsten Wellen unberechenbar.“

Bei einem dieser Manöver erwischte das Boot eine große Welle, die das Sportgerät zum Kentern brachte. Bei dieser Ak tion wurde der Retzer Daniel Mulley abgeworfen. „Das ist ihm danach noch ein paar Mal passiert“, so Nemec. Passiert ist dem 28-Jährigen bei seinen Ausflügen ins Wasser nichts.

Anders sah es da bei den ersten Wettfahrten in der Testregatta aus. Zwar hatten die beiden Segler das Wellenfahren mittlerweile im Griff, eine wurde dann schlussendlich doch übersehen, so Mulleys-Teamkollegin: „Daniel wollte gerade auf die andere Seite des Bootes wechseln. Dabei haben wir eine Welle erwischt, und das Boot hat stark abgebremst. Dabei wurde Daniel von einem Teil des Bootes am Oberschenkel erwischt, was eine Schnittwunde und einen ziemlich großen blauen Fleck zur Folge hatte.“

Rein sportlich ging es für die beiden Segler am Dienstag (nach Redaktionsschluss) endlich mit dem eigentlichen Weltcupfinale los. Bei der Registrierung dafür klappte für das Team alles, auch wenn es beim Anbringen der Nationalflagge ein paar Probleme gab, wie Nemec erzählt: „Normalerweise ist der Verband bei der Beklebung des Segels sehr streng. Dementsprechend waren wir während des gesamten Registriervorgangs sehr nervös. Unterm Strich war aber alles viel einfacher als vorher gedacht.“

Da die beiden, die als einzige Österreicher am Weltcup-Finale teilnehmen, mit einem ausgeborgten Boot fahren, war die Anspannung groß, so Nemec: „Wir wussten nicht, ob alles klassenkonform war. Zum Glück hat alles gepasst.“