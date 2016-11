Fünf Jahre ist es her, dass der Retzer Daniel Mulley mit dem Segeln begonnen hat. Nun nimmt er gemeinsam mit seiner Segelpartnerin Barbara Nemec (24) aus Wien beim Weltcup finale im australischen Melbourne teil. „Für uns ist das eine super Sache. Vor allem weil wir Unterstützung von einem Team aus Hongkong bekommen. Die stellen die Unterkunft zur Verfügung, und außerdem ist es für uns das erste Mal, dass wir mit einem richtigen Trainer arbeiten können. Das wird uns vor allem viel Erfahrung bringen.“

Damit die Reise auch ein Erfolg wird, stellen sich Mulley und Nemec bereits jetzt auf die Zeit in Australien um. „Für uns hat sich der Tag-Nacht-Rhythmus quasi genau umgedreht. Wir wollen die Zeit hier bereits zur Vorbereitung nutzen, damit wir in Australien durchstarten können.“

In dieser Woche geht es für die beiden ans andere Ende der Welt, um dort ein zweiwöchiges Training zu absolvieren, bevor der Wettbewerb am 4. Dezember startet. Dass die beiden Segler, die übrigens als einziges österreichisches Team vor Ort sind, überhaupt am Weltcup finale teilnehmen können, war fast schon Zufall, so Mulley: „Da Australien nicht gerade um die Ecke ist, haben viele Teams abgelehnt, an den Rennen teilzunehmen. Dementsprechend gab es noch Platz im Starterfeld, und wir haben diese Chance wahrgenommen, damit wir uns mit der Weltspitze messen können und sehen, wo wir stehen.“

Für das Duo ist die Reise nach Australien aber kein Urlaub. Denn Mulley und Nemec wollen sich für das österreichische Nationalteam qualifizieren. „Dafür brauchen wir einen Platz in der vorderen Hälfte. Das wird schwierig aber sicher nicht unmöglich“, erklärt der Retzer.