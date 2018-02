NÖN: Wie laufen aktuell Ihre Vorbereitungen für die Paralympics?

Martin Würz: Ich bin grundsätzlich mit der Vorbereitung und dem Training zufrieden. Ich habe bis zum Abflug noch ein wenig Zeit, um meine Fehler auszubessern und perfekt vorbe reitet zu sein.

Wie bereiten Sie sich genau vor?

Neben dem konditio nellen Training bin ich momentan sehr viel auf Schnee unterwegs. Den Großteil des Trainings mache ich gerade in der Gosau (Anm.: Skigebiet Dachstein-West). Ich werde im Vergleich zu der Vorbereitung auf die Weltcup-Rennen weniger Riesentorlauf trainieren, da der Hang in Südkorea im RTL viel zu einfach ist, um mit meiner Behinderung eine Chance zu haben, vorne mitzu fahren. Deshalb liegt der Fokus auf dem Slalom und der Superkombination. Dort traue ich mir aber alles zu.

In welchen Disziplinen starten Sie bei den Paralympics?

Ich werde wahrscheinlich, bis auf die Abfahrt, trotzdem alle Disziplinen fahren. Der Super-G dient dabei hauptsächlich als Training und dazu, mich an den Hang für die Superkombi zu gewöhnen.

Was sind Ihre Erwartungen und Ziele?

Ich möchte einfach meine beste Leistung zeigen und wenn ich das mache, kann ich im Slalom und in der Kombi um die vorderen Plätze mitfahren.

Was wird dabei die größte Herausforderung für Sie sein?

Die größte Herausforderung ist es, die Leistung auf den Punkt zu bringen und vor allem zu riskieren, damit ich ganz vorne mitfahren kann.

Haben Sie eigentlich Befürchtungen bezüglich der Sicherheit in Pyeongchang?

Was das betrifft, denke ich, dass die Veranstalter unsere Sicherheit gewährleisten und daher mache ich mir keine weiteren Gedanken darüber. In Bezug auf mein Skifahren oder auf meine Ergebnisse: Wenn es nicht so klappt, bricht für mich auch keine Welt zusammen. Der Sport ist nicht alles im Leben.