Nach der für die Hollabrunner Schützen sehr erfolgreichen Landesmeisterschaft im August war der Thernerberg nun auch Austragungsort für die österreichischen Meisterschaften in der Disziplin „ASF Skeet“. „Ein Highlight war natürlich der Start unseres Olympia-Teilnehmers von Rio, Sebastian Kuntschik“, berichtet Organisator Herwig Schneider.

Der logische Favorit – im Vorjahr war er sogar Dritter der Weltrangliste – ließ sich den Titel nicht nehmen. Mit 147 von 150 Treffern im Grunddurchgang egalisierte er den österreichischen Rekord und setzte im Finale der besten sechs Schützen noch eine volle 25er-Runde drauf.

Auch für die Hollabrunner Schützen gab es einige Medaillen. Bei den Schülern wurde der 12-jährige Benjamin Schneider wie schon bei der Landesmeisterschaft Zweiter vor seinem Bruder Florian (beide JSC Hollabrunn). In der Damenklasse gab es durch Susanne Lehensteiner und Michaela Haller den ersten und dritten Platz, und Herwig Schneider holte sich den österreichischen Meistertitel in der Seniorenklasse. In der drittplatzierten Mannschaft Niederösterreich II war Hollabrunn durch Herwig Schneider ebenfalls vertreten.

Erstmals in Hollabrunn gab es auch eine Para-Sport-Klasse mit drei Teilnehmern. Treibende Kraft für das Zustandekommen war der Limberger Raimund Hengl, der den zweiten Platz belegte, nachdem er zuvor in Wiener Neustadt bei der Staatsmeisterschaft im Bewerb „Parcours“ gesiegt hatte.