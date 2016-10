Im ungarischen Sarlospuszta erreichte die 19-jährige Linde Widmayer bei den Vorderladerweltmeisterschaften den Junioren-Titel. Die Retzerin im Team der „Schützengilde Langau“ holte sich den ersten Platz vor ihrer Teamkollegin Katharina Suchy aus Kleinhöflein.

Dass man sich mit 19 Jahren überhaupt dem Schießsport verschreibt, ist für die junge Retzerin nicht ungewöhnlich: „Ich schieße schon, seit ich 15 Jahre alt bin. Zum Sport bin ich durch meinen Vater gekommen, der selbst auch Schütze ist. Und da es mich interessiert hat, hab ich einfach weitergemacht.“ Erst in diesem Jahr startete Widmayer mit dem Vorderladerschießen, und schon im gleichen Jahr wird die 19-Jährige Junioren-Weltmeisterin. „Ich war schon sehr nervös beim Turnier in Ungarn. Aber ich habe großes Glück gehabt und konnte mir so den Sieg holen.“

In Zukunft will die Retzerin weiter bei dem einen oder anderen Turnier teilnehmen. Einen fixen Turnierplan hat sie allerdings nicht: „Ich lasse das einfach auf mich zukommen. Wenn ich an einem Turnier teilnehmen will, dann mach ich das auch. Druck hab ich aber keinen.“