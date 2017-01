Zahlreiche Zuschauer feuerten die rund vierhundert Läufer beim 12. Stetteldorfer Silvesterlauf an. „Es war heuer eine sehr gemütliche Veranstaltung, da aufgrund des schönen Wetters die Voraussetzungen passten und und die Stimmung besonders gut war“, freute sich Organisator Karl Passecker. „Es haben sich viel mehr Läufer als im Vorjahr angemeldet.“

Die „Hochgeschwindigkeitsstrecke“ umfasste 2,5 Kilometer. Je nachdem, ob die Läufer fünf oder zehn Kilometer in Angriff nahmen, mussten sie die Strecke zwei- oder viermal zurücklegen. Neu war, dass es neben den bewährten Kinderläufen über 450 und 700 Meter auch einen Jugendlauf mit einer Länge von 2,5 Kilometern gab.

Den Sieg im Zehn-KilometerLauf sicherte sich Vorjahressieger Jürgen Hable. Brauchte der Horner 2015 noch 33:34 Minuten für die Strecke, gelang ihm diesmal eine Zeit von 33:07. „Es waren gute Laufbedingungen, da fast kein Wind ging“, so Hable. „Gleich vom Start weg, konnte ich mich von der Konkurrenz absetzen.“ Auch Bruder Daniel Hable stand am Stockerl. Ihm gelang der zweite Platz im Fünf-Kilometer-Lauf und das, obwohl es sein zweiter Lauf an diesem Tag war: „Ich war schon am Vormittag in Irnfritz am Start und habe dort den Fünf-Kilometer-Bewerb gewonnen.“

Bei den Damen konnte sich im Zehn-Kilometer-Lauf Katharina Tampermeier den ersten Platz sichern. Den ersten Platz über die fünf Kilometer belegte die Retzerin Barbara Grabner mit einer Zeit von 20:03 Minuten. Auch der Hollabrunner Lauftreff war mit insgesamt 15 Teilnehmern vertreten. In der Altersklasse W50 holte Christine Grameld über die fünf Kilometer den ersten Platz mit einer Zeit von 26:19. Eva Tröthann erreichte in derselben Altersklasse den dritten Platz.

Bei den Herren konnte Martin Wittmann punkten. Der Hollabrunner holte sich in der Altersklasse M30 im Fünf-Kilometer-Lauf den dritten Platz mit einer Zeit von 18:35 Minuten.