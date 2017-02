Groß waren die Erwartungen beim Maissauer Martin Würz für seinen abschließenden Bewerb bei der Weltmeisterschaft der Versehrten-Skisportler in Tarvis (Italien) gewesen – nach Platz acht im Slalom regierte beim 23-Jährigen aber nur die Enttäuschung. „Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe alles probiert.“

Nach drei zweiten Plätzen in Serie – eingefahren im Weltcup unmittelbar vor der WM – zählte Würz in seiner Paradedisziplin zu den absoluten Medaillenkandidaten. Doch schon im ersten Durchgang kam der Maissauer nicht richtig in Fahrt, landete auf Rang acht. „Im zweiten Lauf habe ich dann voll riskiert – dennoch hat wieder keine bessere Zeit herausgeschaut …“ So musste Würz Tarvis ohne Medaille verlassen.

Mit den anderen Auftritten in Superkombi (7.) und Riesentorläufen (12.) – die NÖN berichtete – zeigte er sich zufrieden. „Aufgrund dessen, dass der Hang nicht zu schwer war, sind diese Ergebnisse okay.“

Nach der WM stellte Würz die Ski einige Tage in die Ecke, versuchte in der Heimat Kraft zu tanken, um im Weltcup-Finish noch einmal durchstarten zu können.