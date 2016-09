NÖN: Wie ist die Vorbereitung der Damen verlaufen?

Simon Tribelnig: Die Vorbereitung ist ganz gut verlaufen. Es gab keine besonderen Vorkommnisse. Seit August trainieren wir. Ende August haben wir am Trainingslager zweimal gegen Melk gespielt. Vergangene Woche hatten wir ein Trainingsspiel gegen Bisamberg. Diese Woche werden wir am Mittwoch gegen Langenlebarn spielen. Nächste Woche ist ein Trainingsspiel in Wien geplant, da wir erst nächste Woche das erste Spiel haben.

Gab es Abgänge oder gibt es neue Spielerinnen?

Weggegangen ist niemand, aber einige Spielerinnen sind im September nicht da. Dafür haben wir drei neue Spielerinnen. Karina Vogelsinger ist aus Amerika zurück, sie hat vor zwei Jahren schon bei uns gespielt. Auch Barbara Sinel hat wegen ihrer Ausbildung eine zweijährige Pause eingelegt. Hannah Reim hat bei uns schon länger in der Jugendmannschaft gespielt, aber hat diese Saison ihr Debüt in der Kampfmannschaft.

Vorige Saison habt ihr knapp den Meistertitel an Purgstall verloren. Wie sind die Erwartungen für diese Saison?

Wir konnten ja trotzdem aufsteigen, da in der zweiten Landesliga noch Platz war. Unser Ziel ist es heuer, im Mittelfeld mitzumischen.

„ Ich kann die Mannschaft nicht wirklich einschätzen “

Gibt es Vereine in der neuen Liga, gegen die ihr es schwer haben werdet?

Einige Vereine kann ich gar nicht einschätzen. Aber bei Sokol weiß ich, dass es schwer werden könnte. Die sind zwar eine relativ junge Mannschaft, aber sie trainiert hart. Aschbach und St. Pölten schätze ich zirka auf unserem Niveau ein. Interessant werden die Spiele gegen Purgstall und Ternitz, die auch aufgestiegen sind.

Welche Erwartungen haben Sie an die Mannschaft im ersten Spiel?

Ich habe Groß-Siegharts vor zwei oder drei Jahren schon einmal gesehen, aber es haben viele Spielerinnen aufgehört. Ich kann die Mannschaft nicht wirklich einschätzen. Wir werden versuchen, besser Volleyball zu spielen und über die Mitte und außen im Angriff variabler zu werden. Auch im Service müssen wir stärker werden und uns gut auf den Gegner einstellen.

Was erwartet man vom Herrenteam in dieser Saison?

Ich spiele selber nur mehr wenig. Zwei unserer Spieler haben aufgehört. Fabian Stubenvoll ist gegangen, und Michael Huber spielt jetzt in Wien. Weil wir so wenige Akteure sind, sind wir freiwillig abgestiegen in die Erste Klasse. Mit sieben fixen Spielern zahlt sich die Landesliga einfach nicht aus.

Sind Sie enttäuscht von dem Spielermangel und dem Abstieg?

Nein, nicht wirklich. Wir haben die Chance, dass wir etwas Neues ausprobieren können. Zusätzlich kommen Spieler zum Einsatz, die früher nicht so oft zum Spielen gekommen sind. Mit Marco Fiedler und Simon Zeitelberger haben wir außerdem zwei neue junge Spieler im Team.