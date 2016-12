Mit dem Jahresende geht auch die erfolgreiche Herbstrunde der Volleyballteams der Sportunion Hollabrunn zu Ende.

In der zweiten Damenbundesliga belegt die Spielgemeinschaft Bisamberg/Hollabrunn den dritten Tabellenplatz mit 25 Punkten in der Herbstrunde. Ziel der Damen ist es, ins Obere Play-off zu kommen. „Die Spielerinnen haben sich mittlerweile zusammengefunden, sie agieren viel abgestimmter“, so Hollabrunn-Sportunion-Obmann Johannes Tribelnig,. „Die Damen haben mehr Vertrauen und zeigen eine gute Entwicklung.“

Auch die Volleyball-Herren haben in der ersten Klasse eine erfolgreiche Herbstrunde hinter sich gebracht und erkämpften sich den Herbstmeistertitel. „Ich bin zufrieden, dass wir das Spielniveau halten konnten und nicht in das alte Schema zurückgefallen sind. Ich bin froh, dass wir im Meister-Play-off mitspielen können“, erklärt Tribelnig.

Die Damen konnten in ihrer ersten Runde in der Landesliga einiges dazulernen. „Die Mädels gewöhnen sich langsam an die schnellen Spielzüge und sind motivierter, weil sie merken, dass sie gewinnen können“, so der Obmann. „Unser Ziel für die Frühjahresrunde ist es, mindestens zwei Teams hinter uns zu lassen und somit in der Liga zu bleiben.“

Auch beim heimischen Nachwuchs hat sich 2016 einiges getan: „Die U13-Mädels haben sich gut entwickelt. Mittlerweile haben wir sieben spielfähige Volleyballerinnen. Die Mädels haben das erste Jahr in einer Vier-gegen-vier-Konstellation gespielt und diese Aufgabe mit Bravour gemeistert.“ Auch die beiden U11-Teams erbrachten gute Leistungen. Das Team in der ersten Leistungsklasse konnte mehrere Turniersiege verbuchen. Trainer Karl Hohenauer ist zufrieden mit seinen Nachwuchs-Teams. „Sie haben echt viel dazugelernt und sich gut entwickelt.“

Auch mit der Entwicklung der Sportunion selbst ist der Obmann im heurigen Kalenderjahr zufrieden: „Wir haben seit Herbst ein paar Mitglieder mehr, und auch ein, zwei Trainer konnten wir ins Boot holen. Wir würden uns allerdings freuen, wenn diese positive Entwicklung im Verein auch von Politik und Wirtschaft honoriert werden würde.“