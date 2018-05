Christoph Laister ist nicht nur retour in der Laufszene, sondern macht auch genau dort weiter, wo er im Jahr 2016 aufgehört hatte: Er dominiert die regionale Laufszene. Denn nach den Erfolgen in Horn und Maissau siegte der Burgschleinitzer auch in Gars und machte somit das Triple perfekt.

470 Fotos Event Alle Bilder vom 21. Garser Straßenlauf

„Ich hatte für Gars zwei Ziele. Zum einen wollte ich einen Sieg einfahren und zum anderen wollte ich eine Zeit zwischen 33 und 34 Minuten laufen. Beides ist mir geglückt und demnach bin ich sehr froh darüber“, lautete das Resümee des Gewinners.

In der ersten Runde konnte ihn der Kremser Thomas Reischer noch fordern und kam zeitgleich mit Laister retour ins Garser Zentrum. Doch dann verschärfte Laister das Tempo, setzte sich ab und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Mit der Siegerzeit von 33:39 Minuten hatte er nach 10 Kilometern schließlich einen Vorsprung von 1:19min. erlaufen.

Siegerpose. Anna Holzmann war auch in Gars nicht zu schlagen und feierte nach Maissau ihren zweiten Sieg im laufenden Bewerb. | Karl Stöger

Spannender verlief hingegen der Kampf um Platz drei, den der Groß Sieghartser Rene Armberger mit dem knappen Vorsprung von drei Sekunden gegenüber dem Heidenreichsteiner Stefan Apfelthaler ins Ziel brachte …

Da Christoph Laister im Moment nicht zu biegen scheint, gilt er auch als absoluter Top-Favorit für die Cup-Gesamtwertung. Dass er eine Cup-Platzierung (dafür sind sechs Läufe zu absolvieren) anstrebt, tat Laister ja schon kund. Heißt: Läuft der 34-Jährige so weiter, wird ihm Platz eins nicht mehr zu nehmen sein.

Ebenfalls in Top-Form zeigte sich einmal mehr die Zwettlerin Anna Holzmann (siehe das Foto weiter oben), die bei ihrem zweiten Cup-Start nach Maissau den zweiten Sieg holte. Holzmann lief nach 41:59min. ins Ziel und hatte dort 2:26min. Vorsprung auf Barbara Grabner.

Julia Achleitner (ULC Horn) wurde Zweite im Hobbylauf. | NOEN