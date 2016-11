Andreas Silberbauer galt lange als begnadeter, erfolgreicher Läufer in der regionalen, aber auch überregionalen Szene. Seit 2015 ist aber alles anders. Da versuchte sich der mittlerweile 24-Jährige zunächst erfolgreich im Duathlon und dann beim Mountainbiken, um 2016 so richtig beim Triathlon durchzustarten.

So gab Silberbauer beim traditionellen Triathlon in Ober-Grafendorf sein Debüt – und gewann! Danach bestätigte er diese Sensation, holte bei der Cross-Triathlon-Staatsmeisterschaft am Wolfgangsee Silber, qualifizierte sich für die Europameisterschaft, wo er mit Platz 16 mitten in der Elite landete!

Für die kommende Saison sind die Ziele noch höher gesteckt. „Ich möchte den Staatsmeistertitel im Cross-Triathlon holen und auch bei der Europameisterschaft in Rumänien weiter vorne, vielleicht in den Top-10 landen.“ Die Teilnahme an der EM war für den Kamptaler sowieso das Highlight. „So etwas war immer ein Traum von mir. Dort wird dir absolut nichts geschenkt, wird um jeden Zentimeter gekämpft.“

Derzeit befindet sich Silberbauer nicht nur in der Endphase seines Studiums, sondern auch bereits voll im Aufbau auf die kommende Saison. „Zum Beginn steht ein Halbmarathon und Laufveranstaltungen am Programm. Danach liegt der Fokus aber bei den Cross-Triathlons.“ Nachsatz: „Wenn ich das Studium abgeschlossen habe, kann ich mich wieder mehr auf den Sport konzentrieren.“ Klingt fast schon nach einer „Drohung“ an die Konkurrenz.