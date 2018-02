Mit dem klaren 26:21-Heimsieg über Wiener Neustadt zog Eggenburg in das ÖHB-Cup-Semifinale der Frauen ein. Dort wurde nun St. Pölten als Gegner zugelost. Für Eggenburg-Manager Thomas Ableidinger das „leichtere der möglichen Lose“.

„Stockerau oder MGA wären sicher noch schwerer gewesen. Wobei wir die Auslosung auch mit einem weinenden Auge sehen – ein Heimspiel, mit unseren Fans im Rücken, wäre halt schon etwas Tolles gewesen.“

Gegen St. Pölten rechnet sich Eggenburg aber auf alle Fälle etwas aus. „In der Meisterschaft haben wir dort nur knapp mit 22:25 verloren und hielten gut mit“, erinnert sich Ableidinger. Gespielt wird am 3. oder 4. März, der genaue Termin erst fixiert. Genauso wie das Finale, das an einem neutralen Spielort ausgetragen wird.

Neue Legionärinnen könnten noch kommen

Zuvor treffen Eggenburg und St. Pölten aber dennoch aufeinander – und zwar am kommenden Samstag in Eggenburg. Da steigt mit dem WHA-Spiel quasi die Generalprobe für den Cup. „Die Meisterschaft hat für uns sicher Vorrang. Hier wollen wir den Klassenerhalt schaffen“, so Ableidinger.

Der Cup-Sieg gegen Wiener Neustadt soll Auftrieb gegeben haben und eine Initialzündung gewesen sein. Denn wie die NÖN berichtete, trennte sich Eggenburg zum Jahresbeginn ja von drei Legionärinnen.

In den nächsten Tagen könnte aber nochmalig Kader-Zuwachs kommen. „Wir sind an Spielerinnen dran und verhandeln“, so Ableidinger. Bis Ende Februar ist das Transferfenster noch geöffnet. Bis dahin sind die jungen Spielerinnen gefordert.

Die können sich beim Heimspiel gegen St. Pölten auch erstmals via Live-Stream im Internet präsentieren. Über sportonlive.tv wird diese Begegnung übertragen.