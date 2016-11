STOCKERAU - EGGENBURG 29:26.

„Wir haben von der ersten Minute an, den gegnerischen Tormann warm geschossen“, ärgerte sich Eggenburg-Trainer Alexander Hutecek, „Leider sind wir nicht wirklich ins Spiel gekommen.“

In der ersten Hälfte hinkten die Eggenburger den Stockerauern immer um ein paar Punkte hinterher. Zur Pause stand es 14:13. „Die ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte haben wir verschlafen“, kritisiert Hutecek. „Aber dann haben wir uns sehr gut ins Spiel zurückgekämpft. Die letzten 20 Minuten haben wir gut gespielt.“ Das half den Eggenburgern jedoch nicht mehr. Stockerau entschied das Spiel mit 29:26 für sich.

„Die ersten 40 Minuten waren wir noch nicht im Spiel angekommen“, so Hutecek, „Wir haben in der ersten Hälfte nicht abgerufen, was wir können. Die Gegner hatten einen starken Tormann.“

Derby gegen Horn am Wochenende

Im Großen und Ganzen findet der Trainer aber Lob für sein Team. „Es war eine gute Mannschaftsleistung. Wir sind eine relativ junge Truppe. Mit einigen sehr jungen Spielern“, erzählt Hutecek, „Es fehlt uns zum Sieg noch das letzte Stück. Vor allem die Routine geht uns ab.“ Speziell Michal Adam und Lukas Hutecek zeichneten sich in Stockereau mit neun und sechs Treffern aus. Dazu profilierte sich Simao Dala mit vier Toren.

Diese Offensivkräfte wird es auch am kommenden Wochenende brauchen. Da kommt’s nämlich zum Klassiker gegen Horn. Hutecek schiebt den Hornern, die nur einen Platz vor Eggenburg stehen, die Favoritenrolle zu. „Da müssen wir schneller ins Spiel finden“, zeigt er sich dennoch vorsichtig optimistisch. „Wir werden unser Bestes geben, kämpfen und schauen, was für uns zu holen ist.“