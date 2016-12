NÖN: Sie sind fixer Bestandteil des U17-Nationalteams. Wie sind Sie dazu gekommen?

Klara Schlegel: Ich gehe in eine Sportschule, an der auch die Nationalteam-Trainerin Ausra Fridrikas trainiert. Es hat ein Probetraining fürs Nationalteam gegeben, bei dem ich offensichtlich einen guten Eindruck hinterlassen habe.

Wie lange sind Sie schon beim Nationalteam?

Im Februar spiele ich dann ein Jahr im Team.

In Hollabrunn und Horn gab es zwei Testpiele gegen Tschechien. Wie beurteilen Sie die?

Am Anfang sind wir nicht ins Match gekommen. Bei beiden Spielen haben wir erst in der zweiten Hälfte das gezeigt, was wir wirklich können. Ich selbst habe auch ziemlich viel verschossen und bin nicht zufrieden mit meiner Leistung.

Das klingt sehr selbstkritisch. Ist Ihnen auch etwas gut gelungen?

Ja es gab ein paar Aktionen, die gut gelaufen sind.

Die Testspiele dienen der Vorbereitung auf die A-Europameisterschaft? Was sind da die Erwartungen?

Ich bin schon darauf gespannt. Wir haben uns vorgenommen, dass wir als Team in die Top 7 kommen und wollen im A-Pool bleiben.

Kann man von den Erfahrungen im Team etwas zum Verein mitnehmen?

Es ist ganz anderes als im Verein. Die Trainerin erwartet mehr von uns. Das Tempo ist schneller und die Spiele sind härter. Wir verstehen uns alle gut im Team. Schon allein deswegen hab‘ ich viel für mein Spiel mitgenommen.

Welche Ziele haben Sie?

Mein Ziel ist es auf internationalem Niveau zu spielen und den Durchbruch zu schaffen.