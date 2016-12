GÄNSERNDORF - EGGENBURG 27:28.

Eggenburg startete gut in eine hart umkämpfte Partie. Zur Halbzeit waren die treffsicheren Eggenburger 16:12 vorne. „Da haben wir gewusst, dass etwas geht“, so Spieler Florian Ruf, „Wir sind ja mit gemischten Gefühlen ins Spiel gegangen. Gänserndorf hat starke Legionäre…“

Jubel bei Sebastian Hutecek & Co. Die Eggenburger brachten den Sieg in Gänserndorf in trockene Tücher. | NOEN, David Aichinger

Die Eggenburger waren stark aufgestellt und hatten die Gastgeber gut im Griff. Dachte man – denn plötzlich kam nach der Pause Gänserndorf auf, machte die Partie nicht nur noch einmal spannend, sondern ging sogar in Führung. Zwei Sieben-Meter-Tore retteten den Eggenburgern aber letztlich noch den verdienten Sieg. „Dass wir den Sieg über die Zeit gebracht haben, war etwas glücklich“, sagt Ruf. „Aber wir haben ein gutes Spiel abgeliefert.“

Das Ziel der Krahuletzstädter war das Obere Play-off, dem sind sie durch den Sieg im letzten Spiel des Jahres ein Stück näher gekommen.

HORN - PERCHTOLDSDORF 29:22.

Für einen versöhnlichen Jahresabschluss und gute Stimmung auf der Weihnachtsfeier am Samstagabend sorgten die Horner mit einem Heimsieg über Perchtoldsdorf (siehe auch Fotoserie unten). „Das hat sehr gut getan“, freute sich Torhüter Stefan Bayer. „Wir haben uns nach einem nervösen Beginn stabilisiert und vor allem kämpferisch eine gute Leistung geboten.“

Auf den Aufbau-Positionen konnte viel rotiert werden. Die Horner lagen von Beginn an meist in Führung, schafften es aber nicht, sich abzusetzen. Das gelang nach der Pause, als man mit fünf Toren in Folgen die Weichen auf Sieg stellte.

„In der zweiten Hälfte haben wir uns noch einmal gesteigert. Die Chancenauswertung hat geklappt“, so Bayer, der 2017 an dieses Spiel anschließen will. „Vor allem bei der Chancenauswertung müssen wir noch einige Probleme ausmerzen. Aber wenn wir diesen Schwung mitnehmen, können wir noch schöne Erfolge feiern.“

STOCKERAU - HORN 29:26.

Schon am Dienstagabend (nach Redaktionsschluss) mussten sich die Horner Tabellennachbar Stockerau geschlagen geben. „Das war leider eine ganz schlechte Leistung von uns“, schüttelte Torhüter Stefan Bayer den Kopf. „Die Chancenauswertung war wieder einmal katastrophal. Stockerau war auch nicht besonders gut. Die Partie wäre zu gewinnen gewesen.“

Die Horner hatten nur drei Aufbauspieler zur Verfügung, David Capek, Jakub Sulc und Martin Öhlknecht fehlten. Moritz Steinhauser erzielte zwar zwölf Treffer, am Ende machte sich der Kräfteverschleiß allerdings bemerkbar.