PERCHTOLDSDORF - EGGENBURG 17:26.

Mit gedämpften Erwartungen fuhren die Eggenburger nach Perchtoldsdorf. Der Grund dafür war, dass eine Reihe an Stammkräften nicht zur Verfügung stand. Umso überraschender war letztendlich der klare Sieg des UHC. Auch für Trainer Alexander Hutecek: „Eine Riesensensation. Wir hatten eine gute Deckung, haben vorne unsere Chancen gemacht und Torhüter Pejko war auch super drauf.“

Eggenburg nahm von Beginn an das Heft in die Hand, lag andauernd in Führung und ließ die Hausherren nachlaufen. Schon zur Pause war der Vorsprung mit 15:10 ein recht komfortabler. Nach dem Wechsel diktierte Eggenburg noch mehr, baute die Führung kontinuierlich aus und jubelte am Ende über einen souveränen 26:17-Erfolg.

Nettes Detail am Rande: Der 16-jährige Nachwuchsspieler Julian Frischauf feierte sein Kampfmannschafts-Debüt und steuerte gleich zwei Treffer bei.

Am Sonntag geht‘s für die Eggenburger in Stockerau weiter. „Da habe ich wieder einige Leute mehr im Kader. Unser Ziel ist natürlich, dass wir dort gewinnen“, hofft Hutecek auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.