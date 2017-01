HORN - TULLN 33:32.

Zehn Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage gegen Tabellenführer und Titelverteidiger Korneuburg – das war die Bilanz von Tulln vor dem Spiel Samstagabend in der Horner Sporthalle. Doch die Horner benötigten unbedingt einen Erfolg, um die Chance auf den Einzug in das Obere Play-off noch aufrecht zu erhalten.

Dementsprechend entschlossen traten die Gastgeber auch auf (siehe auch die Fotoserie unten). „Mit diesem Erfolg konnte man nicht rechnen“, freute sich Betreuer Herbert Steinhauser über den unerwarteten Sieg. Den Grundstein legten die Horner Handballer mit einer ganz starken Vorstellung in der ersten Halbzeit. Bis zu sieben Treffer lagen die Außenseiter voran. „Vor allem in der Verteidigung haben wir viele Bälle geholt. Der Vorsprung war mehr als verdient. Wir haben sogar noch einiges verworfen, er hätte also noch größer sein können“, so Steinhauser.

Matthias Riegler zeigte sich als starker Rückhalt im Tor. Moritz Steinhauser und Jakub Sulc setzten immer wieder Kreisläufer Michael Bünger gut in Szene. Steinhauser überzeugte auch als (Top-)Scorer. „Vor allem aber war es eine Top-Leistung der gesamten Mannschaft“, betonte Steinhauser.

Nach der Pause stellten sich die Tullner besser auf die aggressive Deckung ein, bewegten sich besser in die freien Räume und holten Tor um Tor auf. Doch Horn verteidigte den Vorsprung mit großem Kampfgeist und durfte sich über unerwartete zwei Punkte freuen. Am Sonntag geht es in Eggenburg im direkten Duell um den Einzug in das Obere Play-off. Horn muss gewinnen, Eggenburg reicht ein Unentschieden. Allerdings könnte auch Gänserndorf (ein Spiel weniger) mit zwei Siegen noch in den Kampf eingreifen.

LANGENLOIS/KREMS - EGGENBURG 30:20.

Mit einem Sieg bei der SG hätten die Eggenburger den Meister Play-off-Einzug fixieren können – doch dieses Unterfangen ging ordentlich schief. „Die liegen uns einfach nicht“, fasste Trainer Alexander Hutecek zusammen. Dazu hatte er mit massiven personellen Problemen zu kämpfen, musste unter anderen auch auf Torhüter Vladimir Pejko und Spielmacher Michal Adam verzichten. „Als wir dann mit minus elf zurück waren, hab‘ ich nichts mehr riskiert, einige Spieler geschont.“

Besser lief es für die Eggenburger zwei Tage zuvor, als Stockerau, nach einer ausgeglichenen ersten und fabulösen zweiten Halbzeit klar vom Parkett gefegt wurde – 29:20. Für den Aufreger des Abends sorgte übrigens Stockeraus Martin Schierer. Der Ex-Teamspieler ließ sich gegen Lukas Hutecek zu einer Brutalo-Attacke hinreißen, streckte Eggenburgs Nachwuchs-Teamspieler eiskalt nieder. Schierer sah die rote und blaue Karte, wird eine Sperre ausfassen.

„Ein Spieler wie er hat so etwas absolut nicht nötig“, sah Trainer-Vater Alexander Hutecek diese Aktion mit Sorge. „Es ist zum Glück alles gut ausgegangen, auch, wenn es sehr wild ausgesehen hat.“

Für das Finale gegen Horn sieht Hutecek die Teams auf Augenhöhe. „Es gibt keinen Favoriten. Wir wollen aber den Heimvorteil nutzen, um zu gewinnen. Auf ein X kann man sowieso nicht spielen.“