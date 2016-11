HORN - LANGENLOIS/KREMS 26:26. „Nach der ersten Halbzeit hätten wir uns natürlich mehr erwartet. Das Unentschieden war letztlich aber gerecht“, analysierte Horns Torhüter Stefan Bayer nach dem 26:26 gegen Langenlois/Krems.

Die Horner sind damit zuhause weiterhin ungeschlagen. Die Partie begann ausgeglichen, kein Team konnte sich entscheidend absetzen. Mit einer Deckungsumstellung übernahmen die Gastgeber Ende der ersten Halbzeit das Kommando und erspielten sich einen Fünf-Tore-Vorsprung. Aufgrund einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Moritz Steinhauser vier Sekunden vor dem Pausenpfiff mussten die Horner in der zweiten Hälfte in Unterzahl starten. „Wir haben dann ein paar schnelle Tore kassiert und sind leider außer Tritt gekommen“, so Bayer.

Die Gastgeber präsentierten sich plötzlich zaghaft in der Verteidigung, unpräzise im Angriff und Langenlois/Krems nützte die Gunst dieser Minuten. Bereits in Minute 38 gelang der Ausgleich, in Minute 45 lagen die Horner mit zwei Toren zurück. Doch die Gastgeber kämpften sich, mit Unterstützung des Publikums, wieder in die Partie. In einer spannenden Schlussphase erzielte Dominik Bareis den 26:26-Ausgleich, der auch der letzte Treffer des Spiels sein sollte.

„Die erste Halbzeit war gut, die zweite schlecht. Der schwache Start nach der Pause und der schnelle Verlust unseres Vorsprungs haben uns mental aus der Bahn geworfen. Aber immerhin haben wir uns wieder zurück gekämpft“, sieht Bayer das Unentschieden „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“.

STOCKERAU - EGGENBURG 29:26. Die Eggenburger gewannen zuletzt zweimal hintereinander, wollten mit einem Erfolg in Stockerau den Sprung auf Platz zwei machen – und scheiterten.

„Hochmut kommt vor dem Fall“, meinte Eggenburg-Trainer Alexander Hutecek. „Einige waren mit der falschen Einstellung dabei. Locker geht in dieser Liga gar nichts.“ Vor allem in der Anfangsphase waren die Gäste nur körperlich am Platz. Nach 13 Minuten, beim Stand von 10:4 für Stockerau, nahm Hutecek ein Time-Out. „Ich habe probiert, die Burschen wachzurütteln.“ Es gelang ihm. Plötzlich spielte sein Team wie ausgewechselt, glich nach 25 Minuten zum 11:11 aus, lag zur Pause nur mit 13:14 zurück.

Auch nach dem Wechsel blieb‘s ein offener Schlagabtausch, konnte Eggenburg das frühzeitige Ausscheiden von Stamm-Keeper Vladimir Pejko wegstecken. Doch in den Schlussminuten drückte Stockerau noch einmal ordentlich auf die Tube, Eggenburg konnte nicht mehr zusetzen. „Da hat uns dann die Kraft gefehlt, die wir in der ersten Halbzeit für die Aufholjagd investieren mussten“, sah Hutecek den Hauptgrund für die Niederlage.

Schon jetzt ist bei den Eggenburgern jedoch der Blick nach vorne gerichtet. Am Sonntag kommt die SG Langenlois/Krems, eine Woche darauf steigt das große Lokalderby gegen den Erzrivalen aus Horn!