PERCHTOLDSDORF - HORN 29:29. „Wenn man sich den Spielverlauf ansieht, war es eindeutig ein gewonnener Punkt für uns. Wir haben schlecht begonnen, aber nach großem Rückstand Moral bewiesen“, bilanzierte Torhüter Stefan Bayer.

Wie schon so oft in der Vergangenheit begannen die Horner in Perchtoldsdorf verhalten, ohne Selbstvertrauen – und deshalb auch kaum mit Erfolgserlebnissen. Nach 20 Minuten führten die Gastgeber bereits mit sieben Toren Vorsprung (13:6), die Vorentscheidung schien gefallen. „Aber wir haben nicht aufgegeben, bis zur letzten Sekunde gekämpft und wurden letztlich belohnt“, so Bayer.

Moritz Steinhauser, Christopher Zellner und David Capek verkürzten noch vor der Pause auf 13:17 und legten so die Basis, um doch noch einen Zähler aus Perchtoldsdorf zu entführen. Bereits in Minute 39 glich Michael Bünger aus und läutete damit eine spannende Schlussphase ein. Perchtoldsdorf legte ein bis zwei Tore vor, aber die Horner schafften stets den Ausgleich.

In Hälfte zwei zeigte besonders Jakub Sulc mit zahlreichen in der Verteidigung erkämpften Bällen auf. 13 Sekunden vor Schluss erhielten die Gäste noch einen Siebenmeter – und damit die Chance auf den Ausgleich. David Capek behielt die Nerven und fixierte einen nicht mehr erwarteten Punktgewinn.

EGGENBURG - GÄNSERNDORF 32:27. Gänserndorf setzte auf den Trainereffekt, wollte mit Martin Krizan, der zuvor in Hollabrun gefeuert und von Gänserndorf quasi zurückgenommen wurde, wieder in die Spur. In Eggenburg gelang dieses Vorhaben vorerst nicht. „Wir haben im Vorfeld gehört, dass sie uns nicht ganz ernst nehmen und wir eh kein Stolperstein werden würden“, lachte Eggenburg-Trainer Alexander Hutecek. „Das war für uns natürlich eine zusätzliche Motivation.“

In der ersten Halbzeit war das Geschehen noch ziemlich offen, ging Eggenburg mit einem 14:13-Vorsprung in die Kabine. Hutecek: „In der Pause hab‘ ich den Burschen gesagt, dass sie einfach nur so weiterspielen sollen.“ Gesagt, getan. Eggenburg setzte noch einen drauf, spielte den Gegner richtig an die Wand. Nach einer zwischenzeitlichen Acht-Tore-Führung war der Gegner schließlich gebrochen. Am Wochenende geht‘s nun nach Perchtoldorf zu jenem Gegner, der erst vor Kurzem ganz klar besiegt wurde. Eggenburg muss allerdings auf die Hutecek-Brüder, Auß, Schopp und Ableidinger verzichten.