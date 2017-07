Sensationeller Erfolg für Österreichs U17-Nationalteam! Und als absolute Leistungsträger voll dabei waren zwei Eggenburger: Lukas Hutecek von den Fivers Margareten und Tobias Auß vom UHC Hollabrunn! Die ÖHB-Burschen beendeten die European Open sensationell auf Platz zwei. Sie konnten in Göteborg erst nach sechs Siegen über Georgien, Norwegen, Rumänien, Polen, Estland und Island gestoppt werden, verloren das Finalduell mit Turnierfavorit und Gastgeber Schweden 22:34.

Nicht nur, dass die beiden Eggenburger die Top-Torschützen der Österreicher waren: Lukas Hutecek wurde nach dem Turnier auch ins All Star-Team gewählt. „Diese Veranstaltung ist nach einer Welt- und Europameisterschaft sicher das drittgrößte Highlight im Nachwuchshandball. Da waren auch viele Teams aus dem A-Pool (Anm.: Österreich ist derzeit im B-Pool) dabei. Daher ist das alles noch höher einzuschätzen“, berichtete Alexander Hutecek, Vater von Lukas und jahrelanger Nachwuchsbetreuer beim UHC Eggenburg. „Hier haben wir wirklich zwei, die sich auf internationalem Top-Niveau bewegen.“

Die European Open stellten für die jungen Österreicher nicht nur den Saison-Höhepunkt dar, sondern dienten bereits der Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft 2018 in Tulln, wo man in die A-Gruppe aufsteigen will. Schon im August treffen die Spieler erneut zusammen. Dann steht ein zweiwöchiges Trainingslager auf dem Programm.