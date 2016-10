17 Männer und zwei Frauen stellten sich der fünften Auflage des vom ULC Horn ausgetragenen Treppenlaufs hinauf auf die Doberndorfer Papstwarte. Diese ist 24 Meter hoch und inkludiert 119 Stufen. Gestartet wird dabei im Freien, per Start-Button gibt sich jeder Läufer quasi selbst sein Signal zum Loslaufen.

Am schnellsten tat das diesmal Klaus Hausleitner, der in seinem ersten Run 22,69 Sekunden benötigte. Bei seinem zweiten – freiwilligen – Versuch blieb er eine Zehntelsekunde über seiner Bestzeit. Hinter dem 28-Jährigen klassierte sich sein um drei Jahre jüngerer Bruder Thomas, der sich von 23,81sek. auf 23,03sek. steigerte, aber sich um 34 Hundertstel geschlagen geben musste. Platz drei ging an Rolf Majcen (24,54).

Schnelleste der beiden Starterinnen war die Altenburgerin Sarah Führer. Die Mittelstrecken-Läuferin siegte in 29,56sek. klar vor Julia Loidolt (31,61). Jüngster Starter war der 7-jährige Daniel Feichtinger, der 67,03sek. benötigte.