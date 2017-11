Im Finale trafen schließlich Reinhard Pleßl und Helmut Pokorny aufeinander. Beide schenkten sich nichts und absolvierten ein hochdramatisches Endspiel. Pokorny gewann Satz Nummer eins, ehe Pleßl die darauffolgenden zwei für sich entscheiden konnte. Im vierten Satz hatte Pleßl sogar einen Matchball, doch Pokorny wehrte ab und gewann noch diesen Satz.

Es musste also ein Entscheidungsdurchgang her. Und auch der war an Spannung nicht zu überbieten. Beim Stand von 10:8 hatte Pokorny zwei Matchbälle, die Pleßl abwehren konnte. Beim Stand von 11:11 vermochte schließlich Pleßl zweimal in Serie zu punkten und mit 13:11 den Titel – seinen ersten seit 2013 – endgültig für sich verbuchen.

Pokorny durfte sich allerdings mit dem Sieg im Doppel trösten, das er an der Seite von Thomas Bednar gewinnen konnte. Den erstmalig ausgetragenen Teambewerb entschied die TT-Gilde Langau I mit Franz Strauß und Christopher Anderlik für sich. Die beiden setzten sich auch im Doppelbewerb der Hobbyspieler durch. Strauß legte noch einen Sieg nach und war auch im Hobby-Einzel die Nummer eins.