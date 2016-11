Vor einer Riesenkulisse in der NMS kürte sich Helmut Pokorny zum dritten Mal in Folge zum Stadtmeister im Einzel. Drei Titel an Youngster Hamdija Duric.

Wieder ein voller Erfolg waren die Horner Stadtmeisterschaften, die am Samstag und Sonntag erstmals in der Neuen Mittelschule ausgetragen wurden (aufgrund der Handball-Auslastung der Sporthalle). „Danke an die NMS Horn, die uns ausgeholfen hat“, sagte Organisator und Union-Horn-Sektionsleiter Reinhard Pleßl, der sehr zufrieden Bilanz zog: „Vor allem die Jugendlichen haben einen großen Sprung gemacht und so einige Erwachsene in die Schranken gewiesen.“

Aus einer starken Nachwuchs-Leistung stach Hamdija Duric noch einmal hervor. Mit seinen jungen zwölf Jahren schnappte er sich gleich drei Stadtmeistertitel. Im U18-Bewerb war er weder im Einzel noch im Doppel (mit Gregor Hofbauer) zu schlagen. Den krönenden Abschluss einer starken Vorstellung gab es dann im Erwachsenen-Doppel, in dem er mit Reinhard Pleßl ebenfalls alle Konkurrenten auf die Plätze verwies.

„Ohne in den Archiven geblättert zu haben, ist Hamdija wahrscheinlich der erste Spieler, der an einem Wochenende drei Stadtmeistertitel geholt hat“, sagte Pleßl. „Und das mit zwölf Jahren!“

Ebenfalls drei Titel, allerdings in drei aufeinander folgenden Jahren, nennt Helmut Pokorny seit Sonntag sein Eigen. Der Routinier gewann den Einzelbewerb der Vereinsspieler nach mehreren harten Kämpfen über fünf Sätze und darf damit auch den Wanderpokal behalten. Im spannenden Endspiel besiegte er Franz Reiss, der im Halbfinale Vorjahresfinalist Pleßl rauskickte.

Den Seniorenbewerb gewann Kurt Waltenberger vor Ernst Teng, Werner Ruppi und Johann Kases. Und im Hobbybewerb setzte sich Manfred Buric im Einzel und im Doppel (Sven Pröglhöf) durch.