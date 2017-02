NÖN: Mit Platz fünf schrammte die Union Horn zwar nur knapp, aber wieder am Meister Play-off vorbei. Warum?

Stefan Bayer: Uns hat ganz einfach die Konstanz gefehlt. Und den jungen Spielern in gewissen Situationen das Selbstvertrauen. Das ist gerade in jenen Situationen wichtig, wo es nicht gut läuft, man aber dennoch sein Ding durchzieht. Dass es die Jungen drauf haben, haben sie ja auch immer wieder bewiesen.

Trotz der fehlenden Konstanz lag Horn bis zum letzten Spieltag im Rennen.

Ich würde das Scheitern nicht an diesem letzten Spiel in Eggenburg festmachen. Eigentlich war die Tür ja schon vorher zu – wir haben sie halt mit dem überraschenden Heimsieg gegen Tulln wieder geöffnet. Das Meister Play-off haben wir nicht mit der Niederlage in Eggenburg vergeben, sondern schon bei einigen Spielen zuvor, als wir leichtfertig Punkte liegen gelassen haben.

Obwohl es eben wieder nichts mit dem Meister Play-off wurde, scheint der Weg aber zu passen. Zumindest hat Horn jetzt nichts mehr mit dem Tabellenende zu tun …

Wir waren nie auf einem schlechten Weg. Jetzt beginnt das halt auch langsam zu greifen, was der Verein vor einigen Jahren eingeleitet hat. Nichtsdestotrotz wäre es wünschenswert, wenn sich gewisse Dinge bessern würden.

Was denn zum Beispiel?

Zum Beispiel die Trainingsbeteiligung. Wir sind halt ein Hobbyverein – viele Spieler sind in Wien. Das Pendeln macht es nicht leichter. Aber so geht‘s ja nicht nur uns, sondern anderen Vereinen sicher auch.

Sie werden heuer 45 Jahre. Wie sieht Ihre sportliche Zukunft aus?

Ich hab‘ immer gesagt, dass ich so lange weitermache, so lange es mir körperlich gut geht. Derzeit plagt mich eine nervige Schulterverletzung, die hoffentlich bald wieder vergeht. Also sieht es danach aus, dass ich im Sommer weitermache. Ich hab‘ aber sicher kein Problem, wenn ich den Jüngeren Platz machen muss. Dann spiele ich halt in einer anderen Mannschaft, wie zum Beispiel der Ü35, weiter. Derzeit ist es ohnehin so, dass ich eigentlich zu viel spiele.