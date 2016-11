Am Nationalfeiertag wurde traditionell die Sportunion Niederösterreich Landesmeisterschaft in Judo ausgetragen. Dieses Jahr wurde Horn als Veranstalter ausgewählt. In den Altersklassen U9, U11, U13 und U16 waren insgesamt 92 Sportler am Start.

Horn-Gars stellte 14 Judoka und durfte sich am Ende über fünf Goldmedaillen freuen. Niles Flicker (U9 bis 29kg), Florian Ferstl (U11 bis 32kg), Lukas Schredl (U13 bis 45kg), Benedikt Hofmann (U13 +55kg) und Stefan Hofbauer (U16 bis 40kg) dürfen sich Landesmeister nennen. Des Weiteren erkämpften die heimischen Sportler zwei Silber- und fünf Bronzemedaillen.