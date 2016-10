HORN - GÄNSERNDORF 29:21.

Vor zwei Wochen gingen die Horner Handballer im Halbfinale des NÖ-Cups gegen Bundesliga-Absteiger Gänserndorf mit 22:42 unter. Doch beim Meisterschafts-Auftakt in der eigenen Halle war auf einmal alles anders.

„Wir haben gewusst, dass wir ganz anders auftreten müssen, wenn wir gegen Gänserndorf bestehen wollen. Wir haben uns deshalb im Training speziell auf den Gegner vorbereitet und konnten unser Konzept von Beginn an super umsetzen“, freute sich Stefan Bayer. Der Torhüter half mit einer ganz starken Leistung wesentlich bei der Sensation mit, konzentrierte sich bei seinem Lob aber vorwiegend auf die Deckung. „Wir haben sehr aggressiv verteidigt, da waren die Bälle meist nicht schwer zu halten. Der Gegner ist im Angriff nie richtig ins Spiel gekommen.“

Das Spiel verlief von Anfang an ganz nach Wunsch der Gastgeber – 3:0, 6:1, von 11:7 auf 16:7. Der Vorsprung wurde im Lauf der ersten Halbzeit kontinuierlich ausgebaut. Doch die Horner ruhten sich nach der Pause keineswegs darauf aus, sondern agierten bis zum Schluss konzentriert und spielten den Sieg sicher nach Hause. „Ich muss der Mannschaft zu dieser mentalen Leistung gratulieren. Nach der hohen Niederlage im Cup war zu Beginn jeder nervös. Keiner hat gewusst, wo wir genau stehen. Dennoch hat das gesamte Team eine hervorragende Leistung gebracht“, so Bayer.

Ein Sonderlob gab es noch für U16-Spieler Paul Masopust, der bereits im Training aufzeigen konnte und seine ersten Einsatzminuten in der Meisterschaft gleich mit einem Tor krönte. „So könnte es durchaus weitergehen“, hofft Bayer nach dem erfolgreichen Saisonstart. Doch am Samstag geht es gleich bei Titelverteidiger Korneuburg weiter. „Es wird sehr schwer, aber mit so einer Leistung können wir vielleicht auch dort bestehen.“

EGGENBURG - KORNEUBURG 18:31.

Im Gegensatz zu Horn setzte Eggenburg den Saisonstart in den Sand. Gegen den regierenden Meister Korneuburg war kein Kraut gewachsen. Dabei lief es zu Beginn noch ganz passabel. „Da haben wir brav mitgespielt. Nach einer Viertelstunde haben wir aber begonnen, dass wir viele Chancen liegenlassen“, resümierte Eggenburgs Trainer Alexander Hutecek.

Diese Schwäche nützte Korneuburg eiskalt aus, erzielte viele Gegenstoßtreffer. „Wenn die einmal im Laufen sind, dann sind sie halt schwer zu bremsen“, sah Hutecek, wie der Gegner davonzog. „Beim Spiel selbst hatte ich nicht das Gefühl, dass wir so weit weg wären – auch, wenn das Ergebnis am Ende hoch ausgefallen ist.“

Beim kommenden Spiel gegen Perchtoldsdorf rechnet sich der Neo-Trainer schon mehr aus: „Ehrlich gesagt erwarte ich mir einen Heimsieg. Die Abschlussschwäche sollten wir bis dahin aber abgestellt haben.“