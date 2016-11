Am Samstag geht‘s wieder mit dem Waldviertler Crosslauf-Cup los. Zum bereits 19. Mal! „Kern des Crosslauf-Cups ist je eine Veranstaltung, die die Vereine in Horn, Gmünd, Waidhofen und Zwettl machen“, erklärt LC Waldviertel-Obmann Michael Schiffer. „Zwei bis drei kommen flexibel dazu, zum Beispiel Sallingstadt. Dort hat sich heraus gestellt, dass es durch den Cup-Status weit höhere Starterzahlen gibt, also beide Seiten davon profitieren.“

Verändert hat sich, im Vergleich zur vorigen Crosslauf-Saison, nur das Verhältnis zwischen altem und neuem Jahr – 4:3 statt 5:2. Der Hintergrund laut Schiffer: „Im alten Jahr gibt es meist besseres Wetter und kaum Konkurrenz im Terminkalender. Die Starterzahlen waren hier immer sehr gut. Nach dem Jahreswechsel kam dann der große Bruch.“ Und die Schlussveranstaltung in Echsenbach habe sich wegen des schönen Saales im Gasthaus Klang bewährt.

Generell sei die Waldviertel Crosslauf-Serie ein voller Erfolg, sagt der Geraser Schiffer: „Mit wenig Aufwand hat sie die Laufszene in der Region belebt. Das Waldviertel ist ein echtes Crossland geworden!“