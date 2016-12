Fest in ULC Horn-Hand war die diesjährige Auflage des Mammutlaufs in Ruppersthal. Titelverteidiger Christoph Laister aus Burgschleinitz hatte sich einiges vorgenommen. Schnell setzte er sich an die Spitze des Feldes – ihm dicht auf den Fersen der Buchberger Andreas Silberbauer. Schon zur Halbzeit des Rennens, als die Spitzengruppe unter anerkennendem Beifall den Start-Ziel-Bereich bei der Jagd-Hütte passierte, zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab.

Silberbauer: „Wir waren gleich stark“

2,7 km und einige Überrundungen später liefen die beiden Hand in Hand ins Ziel. Auch beim letzten Anstieg hatte sich keiner absetzen können – sodass wenige Meter vor dem Ziel die Entscheidung, sich den Sieg zu teilen, stand: „Wir waren gleich stark“, so Silberbauer. Laister, der im Vorjahr neuen Streckenrekord aufgestellt hatte, jubelte nach dem Blick auf die Uhr: „Das haben wir gut gemacht!“ Tatsächlich hatten sich die beiden zu einer um 30 Sekunden schnelleren Zeit gepusht – neuer Rekord! „Wir haben gemerkt, dass wir am selben Level sind – da kam uns die Idee, dass wir gemeinsam über die Ziellinie laufen!“

Eine starke Aktion zweier extrem starker Athleten …