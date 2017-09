In Leobendorf fand am Wochenende die Österreichische Militär-Meisterschaft im Geländelauf statt. Dabei konnte sich der Buchberger Hannes Silberbauer, der als Oberleutnant in Mautern stationiert ist, den Titel sichern.

Und das auch für ihn selbst einigermaßen überraschend. „Ich bin direkt von einer Übung in Allentsteig zur Meisterschaft gefahren, konnte daher kein strukturiertes Training und eine Wettkampfvorbereitung durchführen. Dementsprechend locker bin ich an den Start gegangen.“

Doch von Beginn an setzte sich Silberbauer in der Spitzengruppe fest. Die Tempoverschärfungen gingen von ihm aus, immer mehr Läufer mussten von Kilometer zu Kilometer abreißen lassen. Nach 37:39 Minuten und zehn anstrengenden Kilometers lief Silberbauer als Erster durchs Ziel. Dort hatte er drei Minuten Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Franz Fuchs.

Nach der Siegerehrung ging es für den LC Waldviertel-Sportler direkt zurück nach Allentsteig zur Übung „COOPSEC17“, wo er die Real-Life- upport Kompanie führt.