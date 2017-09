Zügig vorangehen die Renovierungsarbeiten in der „MJP Racing Arena Fuglau“. Seit Rallycross-Staatsmeister und WM-Rennstallbesitzer Max Pucher die Traditionsrennstrecke in der Nähe von Horn gekauft hat, bleibt auf dem ehemaligen Nordring kein Stein auf dem anderen.

„Letzte Asphaltierungstätigkeiten sind fertig“

Überzeugen können sich davon die Zuschauer und die Teilnehmer beim Finale der heimischen Rallycross-Titelkämpfe, das dort am Sonntag ab 7.30 Uhr über die Bühne geht.

„Die letzten Asphaltierungstätigkeiten an der Bahn sind fertig. Die Fans dürfen sich jedenfalls auf eine neu adaptierte Anlage sowohl was die Strecke als auch was die Zuschauerzonen betrifft, freuen“, so Jürgen Weiß vom Organisations-Team „LERU TEAM2“.

Franz Wurz kommt mit legendärem Gefährt

Rein sportlich sind in einigen Kategorien die heurigen Titelentscheidungen bereits gefallen, in drei weiteren sind diese noch offen: Besonders in der Eliteklasse, den Super Cars, konnte Max Pucher seinen dritten Titel in Serie bereits vor einigen Wochen in Melk feiern. Allerdings wird sich der Meister auf seiner nunmehrigen Heimstrecke wohl nicht so wie auf dem Wachauring den Tagessieg von Rekord-Champion Alois Höller nehmen lassen wollen.

Aber auch das Rahmenprogramm verspricht einiges: Neben den hochmodernen 600 PS-Supercars eines Max Pucher oder Alois Höller wird nämlich als Blickfang auch der legendäre Lancia Stratos des ehemaligen dreifachen Europameisters Franz Wurz in Fuglau zu sehen sein.

Und wenn die Bedingungen passen, könnte aus dem Augen- sogar ein Ohrenschmaus werden. Franz Wurz: „Wenn das Wetter mitspielt und es trocken bleibt, werden wir wohl auch die eine oder andere Show-Runde mit dem Auto drehen.“ Mit „wir“ meint der 71-jährige Evergreen neben sich selber auch seinen Sohn, den ehemaligen F1-Piloten, Alexander Wurz, der beim Finale ebenfalls zugegen sein wird.