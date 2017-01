Seit drei Jahren gibt‘s die NÖ Rallye-Trophy. Dort werden neben den besten Fahrern auch die besten Co-Piloten geehrt. Hinzugezogen dafür werden die Ergebnisse sämtlicher NÖ Rallyeveranstaltungen. Und auch heuer räumte abermals der Horner Tobias Unterweger diesen Titel ab. Zum dritten Mal in Folge, quasi noch „unbezwungen“ in dieser Kategorie. „Natürlich bin ich auf dieses Triple stolz. Es ist der Spiegel einer gewissenhaften und ausdauernden Arbeit“, so Unterweger.

In der Austrian Rallye-Trophy belegte Tobias Unterweger bei den Co-Piloten übrigens den zweiten Platz in der Jahreswertung der Division 2. Die Saisonhighlights waren die Teilnahmen an der Seite von Martin Fischerlehner, mit dem er etwa die Braustadt-Rallye in Zwettl gewann und bei der Schneerosen-Rallye auf Rang zwei landete. Das zweite Betätigungsfeld von Tobias Unterweger war der Opel Adam R2-Cup im Rahmen der Österreichischen Meisterschaft mit Luca Waldherr, einem noch sehr jungen und talentierten Piloten, der in diesem Jahr einen enormen Fortschritt machte. Er vertraute auf die Ansage und Erfahrung von Tobias Unterweger – beide gaben ein Versprechen für die Zukunft in diesem Cup ab.