Sensation im Viertelfinale des Österreichischen Handball-Cups der Frauen: Eggenburg, aktuell Elfter und nur Vorletzter in der WHA setzte sich gegen die siebentplatzierten Wiener Neustädterinnen durch und zogen somit ins Halbfinale ein!

Dabei verlief der Beginn noch nervös aufseiten der Gastgeberinnen, nach acht Minuten führte Wiener Neustadt mit 4:1. Doch in den kommenden Minuten drehte Eggenburg auf, legte einen 6:1-Lauf hin und übernahm die Führung. Diese wurde bis zur Pause auch nicht mehr abgegeben – 14:12.

Halbzeit zwei begann ähnlich wie die erste: Die Gäste dominierten und übernahmen die Führung. Erst nach rund zehn Minuten fand Eggenburg wieder den Faden. Angetrieben von Top-Scorerin Nicole Joksch (elf Treffer) und Nachwuchs-Teamspielerin Klara Schlegel gelang ein Treffer nach dem anderen, im Tor legte Ersatzkeeperin Patricia Porubska eine Talentprobe ab.

Nach 46 Minuten ging Eggenburg wieder in Führung – 20:19. In den Schlussminuten spielten dann nur noch die UHC-Mädels, die sich entscheidend absetzen und den Sieg ins Trockene bringen konnten.

„Ein Wahnsinnserfolg“, jubelte Manager Thomas Ableidinger. „Eine tolle Stimmung hat die Mädels so richtig angetrieben.“ Nun kämpfen die Eggenburgerinnen um den Finaleinzug, noch diese Woche wird gelost. Jetzt gilt‘s auch, diese Form in die WHA mit zu nehmen. „Weil die hat für uns absolute Priorität“, so Ableidinger.