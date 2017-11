National sind die Horner Sportakrobatinnen ja schon gestählt – nun gab‘s wieder einen internationalen Vergleichskampf. Mit fünf Formationen reiste die Union Horn zur „Czech Republic Championship“ nach Prag. Für einen Platz am Stockerl reichte es zwar nicht, Trainerin Sandra Kaufmann war dennoch zufrieden: „Wir sind zumindest vieles an Erfahrung reicher und freuen uns auf die kommenden Bewerbe in der Heimat.“

Nur geringere Artistiknote kostete den Top drei-Platz

Die beste Platzierung erreichte das Trio Alies Köberl, Chiara Öhlknecht und Nora Hofbauer, das sich im Bewerb „School class-Trios “ zu Platz fünf turnte. Beim Schwierigkeitsgrad und der Technikwertung unter den besten Drei gelegen, kostete lediglich eine geringere Artistiknote einen Platz auf dem Stockerl. Auch Johanna Reiter, Helena Löffler und Hannah Schopf wussten zu überzeugen, verbesserten sich in ihrem Bewerb in der Balancekür noch um fünf Plätze und landeten schließlich an der siebenten Stelle.

Ebenfalls im Einsatz waren Sophi Falk/Caro Rabl (17. bei den „School Class-Duos“), Lara Köberl/Julia Reichenvater (Rang elf in der „Age Group 11-16“) sowie Fiona Köberl, Laura Fürböck und Madeleine Reichenvater, die nach einem Fehler in der Balancekür auf dem zwölften Endrang landeten.