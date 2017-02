Horn I in der Besetzung Reinhard Pleßl, Günter Kaufmann und Franz Reiss stürmt in der Oberliga derzeit von Sieg zu Sieg. Zwölf Partien, elf volle Erfolge und Platz eins in der Tabelle. Der Meistertitel als großer Traum, der erneute Aufstieg in die 2. Landesliga auch? „Eher nicht“, winkt Sektionsleiter Reinhard Pleßl ab.

Schon beim jüngsten Landesliga-Abenteuer waren die Horner personell am Plafond angelangt, konnte so mancher Ausfall nicht kompensiert werden. Das wäre auch diesmal wieder ein Handicap. „Die Meisterschaft ist im Mai aus, der Nennschluss für die kommende Saison ist Ende Juni. Also da hätten wir dann noch genug Zeit, um zu überlegen“, will Pleßl noch nichts fixiert wissen. Außerdem: Ab der Oberliga gibt es für den Meister keinen Aufstiegszwang mehr!

Aktuell will man sich weiter voll auf Platz eins fokussieren, aber Hadersdorf und Hagenbrunn sitzen den Hornern im Nacken. Im Gegensatz zu Lokalrivale Eggenburg, derzeit auf Platz vier.

„Im Bezirk sind wir die klare Nummer eins. Wir sind ausgeglichener, können jeden Gegner schlagen“, so Pleßl, der just bis zum Derby eine tolle Einzelbilanz mit nur zwei Niederlagen hatte, beim 6:3-Sieg gegen Eggenburg aber ausgerechnet gleich drei Spiele verlor! In der Liga-Einzelrangliste liegt Pleßl aber hinter den Waidhofnern Gerold Kornell (21:0) und Roland Rubick (15:1) mit 21:5-Siegen auf Rang drei. Direkt vor seinen Teamkollegen Franz Reiss (20:5) und Günter Kaufmann (20:6).